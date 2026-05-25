韓議員競選海報爆紅！ 「中山大學＋楓之谷初心者第一」掀兩派論戰

南韓改革新黨首爾議員參選人金柱淵（김주연）。（本報合成，擷取自臉書、Threads）

南韓地方選舉及國會議員補選將在6月3日登場，首爾廣津區1名議員參選人的競選海報因同時串聯台灣國立中山大學以及知名經典遊戲《楓之谷》，意外引爆台韓兩國網友熱議。

1名網友近日在Threads曬出南韓改革新黨首爾廣津區議員候選人金柱淵（김주연）的競選海報。海報顯示，現任改革新黨廣津區地域發展特別委員會副委員長兼首爾市黨發言人的金柱淵，學經歷相當特殊。

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他不僅擁有台灣國立中山大學的教育學碩士學位，還身兼中文與韓文講師，過去也常在臉書分享自己於台灣就讀研究所，以及前往台灣高中進行台韓文化交流演講的生活點滴。

不過，掀起網路討論的是，他在海報上特別標註1項罕見經歷，他曾獲得2006年楓之谷初心者第1名。這幅海報在台韓兩國引發截然不同的輿論風向，大批南韓網友質疑「楓之谷排行榜玩家，笑死」、「X，選舉是小孩子在玩扮家家酒喔？」、「幹嘛特別寫韓語講師、中文講師這種頭銜？」、「啊……原來區議員是什麼阿貓阿狗都能當啊」。

然而，大部分台灣網友紛紛留言驚呼，「這很強欸」、「太神啦」、「這個也太強了吧」「韓國人在意的：他讀的是台灣中山大學耶，台灣人在意的：2006年楓之谷初心者排名第一是什麼概念」、「這很強欸」、「有台灣學歷的韓國政界人士真少見」、「結果韓國人care的點是大學不是楓之谷笑死」。

面對南韓網路上的攻擊，留言區也釣出曾上過金柱淵課的台灣學生出面緩頰。該名學生強調，金老師是1位非常熱愛南韓的人，在台灣教學期間總是熱心向學生介紹南韓的運動與生活文化，甚至啟發了許多學生前往南韓深造。學生不解地表示：「老師明明這麼熱愛自己的國家，我不懂台灣碩士或中文講師這些資歷到底有什麼問題？」

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