促加入亞伯拉罕協議！美官員曝中東領袖沉默「川普以為被掛電話」

即將與伊朗達成協議之際，美國總統川普23日和中東國家領袖通話，以尋求支持。（美聯社資料照）

即將與伊朗達成協議、結束中東戰爭之際，美國總統川普近日和卡達、沙烏地阿拉伯等中東國家領袖通話，以尋求支持。2名掌握通話細節的美國官員透露，川普在電話會議中向中東國家領導人表示，協議達成後，他希望各國能加入「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），與以色列關係正常化。

美國新聞網站Axios報導，川普要求中東國家簽署亞伯拉罕協議，終極目標是促成沙烏地阿拉伯、以色列關係正常化，但現下的區域政治氣氛以及即將到來的以色列大選，都讓短期內取得突破的可能性大幅降低。

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本月23日，川普與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦和巴林的國家領導人通話，討論即將與伊朗達成的協議。

包括對伊朗戰爭持強硬立場的阿聯總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed）在內，各國領導人均對這場戰爭表達支持。1名美國官員說：「他們都表示，『我們支持你的這項協議；縱使協議失敗了，我們也會支持你。』」

1名掌握通話細節的美國官員稱，川普告訴各國領袖，他接下來將與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，並強調希望在不久之後，以色列也能參與這樣的電話會議。

2名美國官員證實，川普藉機向中東國家領導人表示，對伊朗戰爭結束後，他希望所有尚未加入亞伯拉罕協議、尚未與以色列簽署和平協議的國家都能加入該協議，與以色列實現關係正常化。

各國顯然對川普的要求感到驚訝，尤其是遲遲拒絕承認以色列的沙烏地阿拉伯、卡達和巴基斯坦領導人。1名美國官員說：「電話那端沉默了一會，川普還開玩笑詢問他們是否還在。」

隨後川普進一步告訴與會眾人，他的特使特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）將在未來數週內促成此事。

川普24日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布，「我要感謝截至目前所有中東國家給予的支持與合作，他們將加入極具歷史意義的亞伯拉罕協議，進一步強化並鞏固這樣的支持與合作。」

在川普第一任總統任期內，阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥於2020年加入亞伯拉罕協議，與以色列關係正常化；沙烏地阿拉伯也曾有意與以色列關係正常化，但在2023年10月巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列、加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭後，全面暫停了相關談判。

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