委內瑞拉數百囚犯佔領監獄 抗議酷刑與折磨

委內瑞拉數百名囚犯24日佔領西部1所監獄，聲稱他們遭受酷刑，並要求解僱監獄長。（路透）

委內瑞拉數百名囚犯24日佔領西部1所監獄，聲稱他們遭受酷刑，並要求解僱監獄長。

根據《法新社》報導，囚犯們聚集在巴里納斯（Barinas）司法拘留中心的屋頂上，高喊「停止酷刑！停止酷刑！」他們還懸掛寫有「求救訊號」和「他們正在折磨我們」等字樣的橫幅。

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手持盾牌的警察包圍了拘留中心，數十名家屬在附近焦急地等待。阿羅洛（Yelitza Arrollo）告訴《法新社》，自5月8日後她就再也沒有收到被關押在拘留中心的兒子的消息。

阿羅洛在監獄外說「他們正遭受痛苦，因為他們被毒打、折磨、潑冷水、電擊，遭受各種虐待。我們要求撤換監獄長。」

其他家屬表示，已有幾名囚犯因此事件受傷。

委內瑞拉監獄觀察組織（OVP）在社群媒體上發帖指出，巴里納斯司法拘留中心關押的約1200名男性和100多名女性囚犯進行集體抗議，負責管理監獄的政府部門無視囚犯們的訴求。

該觀察組織補充，囚犯已經連續1週譴責虐待行為，但他們的聲音沒有被傾聽，還遭到槍擊和催淚瓦斯襲擊。

值得注意的是，在這起事件發生前，活動人士多年來一直批評委內瑞拉監獄人滿為患、食物匱乏、醫療條件不足，並強調監獄存在系統性的人權侵犯。

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