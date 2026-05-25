為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    委內瑞拉數百囚犯佔領監獄 抗議酷刑與折磨

    2026/05/25 10:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    委內瑞拉數百名囚犯24日佔領西部1所監獄，聲稱他們遭受酷刑，並要求解僱監獄長。（路透）

    委內瑞拉數百名囚犯24日佔領西部1所監獄，聲稱他們遭受酷刑，並要求解僱監獄長。（路透）

    委內瑞拉數百名囚犯24日佔領西部1所監獄，聲稱他們遭受酷刑，並要求解僱監獄長。

    根據《法新社》報導，囚犯們聚集在巴里納斯（Barinas）司法拘留中心的屋頂上，高喊「停止酷刑！停止酷刑！」他們還懸掛寫有「求救訊號」和「他們正在折磨我們」等字樣的橫幅。

    手持盾牌的警察包圍了拘留中心，數十名家屬在附近焦急地等待。阿羅洛（Yelitza Arrollo）告訴《法新社》，自5月8日後她就再也沒有收到被關押在拘留中心的兒子的消息。

    阿羅洛在監獄外說「他們正遭受痛苦，因為他們被毒打、折磨、潑冷水、電擊，遭受各種虐待。我們要求撤換監獄長。」

    其他家屬表示，已有幾名囚犯因此事件受傷。

    委內瑞拉監獄觀察組織（OVP）在社群媒體上發帖指出，巴里納斯司法拘留中心關押的約1200名男性和100多名女性囚犯進行集體抗議，負責管理監獄的政府部門無視囚犯們的訴求。

    該觀察組織補充，囚犯已經連續1週譴責虐待行為，但他們的聲音沒有被傾聽，還遭到槍擊和催淚瓦斯襲擊。

    值得注意的是，在這起事件發生前，活動人士多年來一直批評委內瑞拉監獄人滿為患、食物匱乏、醫療條件不足，並強調監獄存在系統性的人權侵犯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播