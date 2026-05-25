不只武器級！美官員：川普要伊朗交出全部2000公斤濃縮鈾

美國總統川普24日證實，他已告訴美方代表「不要急於與伊朗達成協議」。（路透資料照）

川普政府對於在數日內與伊朗簽署協議抱持樂觀態度，將避免戰爭進一步升級，但協議尚未最終定案。1名美國高層官員24日證實，作為協議的一部分，伊朗方面「原則上同意處理」其高濃縮鈾庫存；他強調，雙方均認同庫存將被處理，「問題在於如何處理。」

美國新聞網站Axios報導，這名美國官員24日指出，川普政府希望最終協議涵蓋伊朗擁有的全部約2000公斤濃縮鈾，而不僅僅是其中接近武器級純度的450公斤。他表示：「這一切都將納入討論範圍。」

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作為協議的一部分，伊朗承諾討論暫停濃縮鈾活動，但雙方仍需就暫停期限進行談判。美國官員說：「我們希望看到放棄濃縮鈾的實質承諾；我們認為我們將得到這樣的承諾；我們對目前在濃縮鈾問題上達成的廣泛承諾感到滿意。」

美國官員補充，推動這項協議的原則是，伊朗在濃縮鈾和核子材料方面做出的讓步越多，獲得的制裁豁免就越多。「不交出濃縮鈾，就沒有美元。如果他們不交出高濃縮鈾，就不會得到任何補償。」

他說：「他們做得越多，得到的就越多。資金不會立即解凍。」

美國官員還透露，處理濃縮鈾、核子材料的主要障礙是「伊朗的民族自豪感」，以及伊朗政府將如何向國內「交代」。

美聯社報導，伊朗將如何放棄其高濃縮鈾，預計在為期60天的後續談判中討論；部分濃縮鈾可能會被稀釋，其餘的則將轉移到第三國，可能是俄羅斯。

川普24日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布，他已告訴美方代表「不要急於與伊朗達成協議」，並表示「雙方都必須花點時間把事情做對」。

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