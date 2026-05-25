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    首頁 > 國際

    尼坦雅胡稱川普同意　和談協議須消除伊朗核威脅

    2026/05/25 02:30 中央社

    各界預期華府與德黑蘭當局將達成協議終止中東戰事之際，以色列總理尼坦雅胡今天表示，他和美國總統川普一致同意，任何跟伊朗達成的最終協議必須徹底消除該國「核威脅」。

    法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）前述說法指涉的是他和川普（Donald Trump）昨天晚間通話。

    尼坦雅胡透過聲明說道：「川普總統和我一致認為，任何與伊朗達成的最終協議必須徹底消除核威脅。這代表要拆除伊朗的鈾濃縮設施，並從其領土移除濃縮核材料。」

    他還指出：「我的政策跟川普總統一樣，維持不變：伊朗不會獲得核子武器。」

    尼坦雅胡透露，兩人也討論了關於重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的諒解備忘錄。

    尼坦雅胡更聲稱，川普重申他支持以色列在所有戰線抵禦威脅的權利，「包括黎巴嫩」。

    川普稍早已經在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「談判正以井然有序且具建設性之方式進行，我已告知我的代表不要急於達成協議，時間站在我們這一邊。」

    他發文也提到：「封鎖措施仍將全面實行及維持效力，直到協議達成、經確認並簽署。」（編譯：陳彥鈞）1150525

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