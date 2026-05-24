你談你的、我打我的！納坦雅胡告知川普：維持對黎巴嫩採取行動

以色列總理納坦雅胡（左）在與美國總統川普（右）通話時表示，以色列將保留針對黎巴嫩境內的威脅採取行動的自由。（路透檔案照）

以色列消息人士指出，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）23日在與美國總統川普討論華府與伊朗之間正在醞釀的協議時，在電話中向川普表示，以色列將保留針對黎巴嫩境內的威脅採取行動的自由。

川普表示，華府與伊朗已就一項和平協議的諒解備忘錄進行談判，該協議將重新開放荷姆茲海峽。自美以兩國於2月對伊朗發動攻擊以來，這條重要的航運通道實質上已遭關閉。

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要求匿名的以色列消息人士24日向路透表示，納坦雅胡與川普通話時強調，以色列將維持在所有領域（包括黎巴嫩）對抗威脅的行動自由，川普也重申並支持這項原則。

在川普表示由巴基斯坦斡旋的協議將重新開放荷姆茲海峽後，外界對這場持續3個月的戰爭可能即將迎來突破的期望隨之升高。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）指出，草案內容包括美國及其盟國不會攻擊伊朗或其盟友，作為回報，伊朗也承諾不會發動先發制人的攻擊。

以色列前國防部長甘茨（Benny Gantz）表示，作為與伊朗協議的一部分，以色列若接受在黎巴嫩停火，將是一大戰略錯誤。以軍已進入黎巴嫩，與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）民兵作戰。

該名消息人士指出，美國正持續向以色列更新與伊朗的談判進度；川普明確表示，將堅守廢除伊朗核計畫，並將所有濃縮鈾移出伊朗領土的一貫要求，在這些條件未獲滿足前，不會簽署最終協議。

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