數月前狂搜「3關鍵字」！警懷疑旭山動物園員工早預謀殺妻焚屍

現年33歲的鈴木達也，今年3月底涉嫌將妻子勒斃後，把妻子遺體運往工作多年的旭山動物園，再透過園內焚化爐燒毀妻子遺體。（圖擷取自YouTube）

日本北海道「旭山動物園」今年3月發生一起焚屍命案，凶嫌為任職多年的男員工鈴木達也，他涉嫌將妻子遺體運入動物園焚化爐毀損，事後被警方依殺人罪嫌逮捕，今（24）日被移送檢方偵辦。根據警方最新調查，他們從鈴木達也手機搜尋紀錄發現，他從數月前就開始頻繁搜尋3組關鍵字，懷疑他早有預謀犯案。

綜合日媒報導，現年33歲的鈴木達也，在位於北海道旭川市的旭山動物園工作多年，曾接受媒體採訪分享實現成為飼育員夢想的他，卻在今年3月31日晚間，涉嫌在自家勒斃30多歲的同居妻子鈴木由衣，再開車將妻子遺體運往旭山動物園的內部，接著使用園內設置的焚化爐將妻子遺體燒毀數小時，企圖滅證。

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警方表示，鈴木達也坦承不滿被妻子懷疑外遇，所以用繩索將妻子勒斃後，再把遺體載往動物園棄屍。警方解析鈴木達也的智慧型手機後，發現早在案發前數個月，他就多次搜尋「絞殺」、「焚化爐時間」、「殺人與傷害致死的差異」等關鍵字，研判他可能有長期計畫性犯案，因此正在慎重地調查此案。

消息人士透露，警方已經在動物園一處僅供員工出入的區域，發現一個疑似鈴木達也妻子的手機，其外表已遭嚴重破壞。根據警方說法，鈴木達也曾供稱，已砸爛妻子手機，初步推測他可能是為了消除紀錄而破壞。除了發現手機，警方還在園內找到多條繩索、藍色帆布，以及調出園內監視器拍到他在案發當天的異狀。

報導指出，案發後鈴木達也被警方持續追查一個月，才在5月1日正式逮捕鈴木達也，他則在接受警方偵訊後坦承犯行，並因涉嫌毀壞遺體罪，被檢方起訴。隨著警方深入追查，鈴木達也的殺人嫌疑加深，因此在5月22日，警方依涉嫌殺人再度將其逮捕，接著在5月24日將他移送旭川地方檢察廳偵辦。

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