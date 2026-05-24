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    首頁 > 國際

    中巴經濟走廊要地遇襲 巴基斯坦軍用列車遭汽車炸彈攻擊24死

    2026/05/24 15:23 編譯陳成良／綜合報導
    巴基斯坦安全部隊與民間救援人員24日在奎達爆炸案現場搬運傷者。（美聯社）

    巴基斯坦安全部隊與民間救援人員24日在奎達爆炸案現場搬運傷者。（美聯社）

    巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta），24日發生一起針對軍用列車的重大汽車炸彈襲擊事件，造成至少24人死亡、超過50人受傷。死傷者多數為準備返鄉慶祝開齋節的巴基斯坦軍人及其家屬，由於俾路支省是中國「中巴經濟走廊」（CPEC）的核心區域，近年武裝衝突頻繁。

    根據法新社報導，事發時一列載滿軍方人員的列車正通過奎達的查曼帕塔克（Chaman Pattak）信號站，隨即遭一輛裝滿炸藥的汽車直接撞擊其中一節車廂，巨大爆炸導致車廂翻覆變形。

    俾路支省是巴基斯坦面積最大、最貧困卻富含天然氣與礦產的省分。當地分離主義勢力長期控訴巴基斯坦聯邦政府，與中國合作推動中巴經濟走廊（CPEC）計畫，開發當地資源卻未讓利地方，導致該省經濟指標與就業率長期落後。這項矛盾是導致當地武裝組織頻繁針對軍警實施打擊的深層主因。

    俾路支武裝長期攻擊軍警 中方設施曾多次遇襲

    目前尚無特定組織出面宣告對此案負責，但當地活躍的「俾路支解放軍」（BLA）過去曾多次對中方人員、基礎建設與巴國軍警實施自殺式攻擊。巴基斯坦安全部隊已封鎖奎達市區並進入高度警戒，相關救援與調查工作仍在進行中。

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