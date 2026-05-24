「瓜」張！ 北海道哈密瓜拍賣 「2顆580萬日圓」破天價紀錄

日本北海道奢華水果「夕張哈密瓜」，今年競拍活動出現2顆拍出580萬日圓（約新台幣117萬元）的天價。（圖擷取自@kamakuraya0624 社群平台「X」）

日本北海道夏季最代表性的奢華水果「夕張哈密瓜」（夕張メロン） ，每年都會在5月底舉辦競拍活動。今年首場競拍於22日，在北海道札幌市中央批發市場開幕，吸引各界人士競標，其中2顆頂級夕張哈密瓜以580萬日圓（約新台幣117萬元）天價落槌成交，創下歷史成交價新高紀錄。

綜合日媒報導，夕張哈密瓜競拍活動，曾在2019年出現2顆500萬日圓（約新台幣100萬元）的驚人成交紀錄。不過今年的競拍活動，位於北海道釧路市的蔬果中盤商「ふたみ青果」（Futami Seika），進場斥重金拍出2顆580萬日圓、換算單顆290萬日圓（約新台幣59萬元）的天價，一舉打破高掛7年之久的紀錄。

請繼續往下閱讀...

報導指出，ふたみ青果此次競拍，是收到總部位於東京的連鎖超市「京王Store」以及另一家蔬果中盤商「野富」的共同委託。委託方之一的「野富」，其營業統籌事業部長上東俊介受訪透露，因當前全球局勢充滿許多不安與動盪，希望透過頂級哈密瓜創紀錄的正面喜訊，為社會大眾帶來振奮人心又開心的話題。

另據買方團隊表示，這2顆創歷史天價的夕張哈密瓜，之後會被妥善運送至東京都多摩市的「京王Store櫻丘店」對外公開展示，讓一般民眾有機會一睹頂級水果的風采。不僅如此，等到展期結束後，京王Store櫻丘店還會把哈密瓜切開，提供給光顧超市的顧客免費試吃，讓大家盡情享受這份奢華的夏日美味水果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法