中東戰事與美中互動升溫 《華郵》：美對台軍售出現新戰略變數

美國總統川普14日在北京人民大會堂出席歡迎儀式，與中國國家主席習近平並肩步行。（法新社）

受到中東戰事消耗美軍彈藥庫存，以及美中互動升溫的雙重影響，美國對台軍售的執行進度，近期在華府政壇與國會成為討論焦點。美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）日前在參議院證實，部分對台軍事出口項目已暫時擱置，以優先補充美軍在伊朗相關軍事行動中的彈藥需求。對此，美國國會跨黨派參議員已聯手提案，力挺對台140億美元軍售，以重申美方對台防衛承諾。

根據《華盛頓郵報》報導，這批受影響的對台軍售案總額達140億美元（約4430億台幣），已於今年1月獲國會批准，但目前仍待美國總統川普簽署。同時，台灣截至4月仍有高達297億美元（約9397億台幣）的對美軍購延宕，其中包括增程愛國者三型（Pac-3 MSE）防空飛彈與海馬士（HIMARS）多管火箭系統。報導指出，這些裝備目前在中東戰場需求大增，也使美軍軍備調度壓力持續升高。

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川普在結束北京峰會後向媒體證實，他曾與中國國家主席習近平討論對台軍售問題。隨著美中近期在經貿與區域安全議題上的互動升溫，川普也形容對台軍售是「很好的談判籌碼」，並表示尚未決定何時簽署這批裝備。相關說法已在華府國安與外交圈引發討論。

國會跨黨派聯手提案力挺 批評白宮削弱對台嚇阻力

為了制衡白宮的交易思維，共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）、柯林斯（Susan Collins），以及民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、昆斯（Chris Coons）等跨黨派議員，日前聯手提出支持對台140億美元軍售的決議案。夏亨在聲明中批評，川普未能明確捍衛美方協助台灣自衛的承諾，此舉恐削弱對中國的嚇阻效果。

根據《華盛頓郵報》報導，台灣總統府24日表示，已注意到相關軍售延宕報導，但目前尚未接獲美方正式通知。台灣外交部則重申，對台軍售不僅是美國依據《台灣關係法》對台灣的安全承諾，也是維持區域穩定的重要嚇阻機制。

此外，《華郵》指出，川普在結束北京行程返美途中，拒絕回應是否會以武力協防台灣，延續美方長期的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策。川普近日也提到可能與總統賴清德通話，但相關安排目前尚未獲白宮正式證實。

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