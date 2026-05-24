英艦待命掃除荷姆茲水雷 全面清除最久恐需數年

英國皇家海軍人員在位於英國海外領地直布羅陀的皇家輔助艦隊“萊姆灣”號上檢查配備聲吶傳感器的自主航行器，該傳感器能夠探測和識別水雷。（美聯社）

荷姆茲海峽掃雷任務執行與否仍是未知數，但停靠在直布羅陀外海的英國皇家海軍輔助艦隊登陸艦「萊姆灣號」上，數百名人員已整裝待命。

美聯社報導，美國總統川普（Donald Trump）2月28日聯手以色列空襲伊朗，伊朗隨後封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）作為報復。由於此一水道是中東地區石油、天然氣等的要道，伊朗封鎖行動迄今造成至少6000艘船隻無法通過，使得國際航運受到重創，能源價格飆升。

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在伊比利半島（Iberian Peninsula）南端的英國海外領土直布羅陀（Gibraltar），英國皇家海軍已準備好執行一項可能由英、法為首的國際級任務。然而，交戰各方必須先取得和平協議，國際掃雷任務才能展開。

● 伊朗可能埋設多種水雷威脅

英國皇家海軍水雷與威脅探測小組（Mine and Threat Exploitation Group）指揮官布里頓（Gemma Britton）警告，伊朗在荷姆茲海峽可能埋有數量龐大且型式各異的水雷，包括火箭推進型、沉底水雷及繫留水雷，觸發方式可能是透過聲音、動作甚至光學感應。

她說，萊姆灣號部分系統可裝載到較小船隻，並由萊姆灣號自動發射、遠端遙控，這減少了需進入危險海域的人員數量。

發現水雷後，傳統做法是由潛水員攜帶炸藥至雷區進行引爆。然而布里頓表示，萊姆灣號目前正嘗試一種全新的作業模式，改以遙控載具深入海底安置炸藥，隨後再從遠端進行引爆。

她說，首要任務是清理一條航道，讓約700艘船能安全離開，隨後再開闢反向通行航道，讓船隻進入。不過她補充，整座海峽若要完全排除水雷，可能需數月甚至數年的時間。

●英國及盟國是否部署 仍未明朗

目前尚不清楚海峽內是否已遭布雷，英國及其盟國是否會派兵掃雷也未有定案。

國際社會確保荷姆茲海峽安全的行動，僅能在敵對行動結束後啟動。

川普今天透過社群媒體表示：「協議最後細節及相關層面，目前正討論中，不久將會宣布。」但未說明時間表。

近幾週來，美方已多次表示協議「接近完成」。至於美國、以色列和伊朗三方何時才能真的達成適當解決方案，目前誰也說不準。

在此期間，英方表示，萊姆灣號與船員將繼續待命，為可能的掃雷任務做好準備。

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