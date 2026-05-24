850艘巨輪困波斯灣！全球1/5石油命脈受阻 英出動無人艦預演掃雷

英國皇家海軍兩棲支援艦「萊姆灣號」（RFA Lyme Bay）將作為無人掃雷系統的母艦。（法新社資料照）

中東戰火尚未結束，西方國家已提前開始預演「戰後重開荷姆茲海峽」。英國軍方近日公開部署計畫，準備派遣具備自主掃雷能力的艦艇與無人系統前往中東，協助清除可能存在於荷姆茲海峽的水雷威脅。這條海上通道在戰前承載全球約1/5石油運輸，一旦長期封鎖，將直接衝擊全球能源與航運價格。

根據《紐約時報》報導，目前仍有約850艘大型船舶與約2萬名船員滯留波斯灣周邊海域，等待航道恢復安全後才能通行。英法2國目前正主導1項多國海上行動，德國也準備派遣掃雷艦參與後續任務。

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英國軍方指出，若停火或和平協議成立，首要目標將是在荷姆茲海峽開闢至少1條約約900公尺寬的安全航道，讓商船能逐步恢復雙向通行。

英軍這次最大的變化，是準備大量投入自主化掃雷系統。英國皇家海軍已在直布羅陀（Gibraltar）展示多款無人水下載具與無人水面艇，未來將由兩棲登陸艦「萊姆灣號」（RFA Lyme Bay）作為母艦，將這些系統送往中東。

其中部分水下無人機搭載高解析聲納，可潛入300公尺深海床掃描水雷位置，再由無人艇協助部署與回收。英軍強調，使用無人系統最大的目的，就是避免讓掃雷人員直接進入雷區。

英國海軍官員表示，伊朗擁有多種類型水雷，包括可沉在海床、利用磁力與聲學感測器鎖定船隻的水雷，一旦引爆，足以重創大型商船船體。

川普批英國出力不足 盟邦藉掃雷行動展現存在感

除了能源與航運壓力，這場行動背後也牽涉西方盟邦之間的政治角力。美國總統川普近期多次批評英國未充分參與對伊朗軍事行動。英國則強調，已在中東執行大量防空與護航任務，並擊落超過百架無人機。

《紐約時報》指出，英國此次高調公開掃雷準備與無人系統展示，也被視為向華府證明盟邦仍持續參與中東安全行動的一部分。

目前英國驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）已部署至中東海域，後續掃雷艦艇與自主系統則待命出發。相關多國行動是否正式啟動，仍取決於荷姆茲海峽局勢與後續停火進展。

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