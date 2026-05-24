英廉航機師疑3萬英呎空中心臟病發作 乘客被迫受困機場逾13小時

英國廉航Jet2航空公司21日時，有位機師在3萬英呎高空疑似心臟病發作，導致航機緊急迫降葡萄牙，大批乘客受困機場超過13小時；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

英國廉航Jet2航空公司一架從大西洋特內里費島飛往英國伯明罕的班機發生空中驚魂，機師在3萬英呎高空疑似心臟病發作，導致航機緊急迫降葡萄牙，大批乘客受困機場超過13小時。

《每日郵報》報導，這架編號為LS1266的空巴 A321客機於21日晚間在高空中陷入混亂。當時機師在3萬英呎高空突然感到身體不適，機組人員被迫緊急改變航線，飛機隨後突然降低高度，並於22日凌晨2點11分緊急降落在葡萄牙波多（Porto）機場。

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事發當時，空服員在客艙走道上狂奔，神色慌張地尋找乘客中是否有醫師能為機師進行急救。客機著陸後，救護人員立即衝上飛機進行急救，隨後將機師緊急送往醫院。Jet2航空公司事後向旅客證實，該機師在駕駛艙內心臟病發作。

然而，機內多達220名乘客隨後被困在波多的法蘭西斯科·卡內羅機場至少13個多小時。乘客透露，飛機降落後他們被困在停機坪的機艙內超過1個小時無法下機，隨後又被丟在機場航廈漫無目的地徘徊。

據悉，航空公司向旅客表示因為當地的住宿費用太昂貴，因此無法安排住宿。一名乘客接受《愛爾蘭太陽報》採訪時表示，他們在沒有住宿安排的情況下被滯留超過13小時，航空公司不讓他們下飛機，之後也沒地方住，只讓他們在機場裡遊蕩。

另一名乘客也描述，他的伴侶醒來時被眼前的混亂嚇壞了，當時飛機高度下降得非常快、機艙燈光閃爍，他們2歲的孩子當場嚇哭，而機組人員明顯情緒激動且急切地在尋找醫師。

為了接回滯留旅客，Jet2航空公司隨後緊急從曼徹斯特調派另一名機師飛往波多，才順利將乘客接回英國。

Jet2航空公司發言人對此回應表示，21日從特內里費飛往伯明罕的LS1266航班，由於其中一名飛行員身體不適而改道降落波多。發言人強調，飛航安全在任何時候皆未受到妥協，旅客隨後也已繼續行程，對於這次無法預期的延誤，航空公司向所有乘客致歉。

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