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    首頁 > 國際

    樹木哭了！日本秋田預防熊害 將砍掉18校361棵樹

    2026/05/24 13:43 即時新聞／綜合報導
    日本秋田縣為了預防熊害，將砍掉14所高中、4所特教學校周圍共361棵樹木。圖為秋田閃亮特教學校。（圖擷自Google街景）

    日本秋田縣為了預防熊害，將砍掉14所高中、4所特教學校周圍共361棵樹木。圖為秋田閃亮特教學校。（圖擷自Google街景）

    日本秋田縣教育委員會為了防止師生遭到熊隻襲擊，將在今年砍掉14所高中、4所特教學校周圍共361棵樹木，其中有許多是建校時所種植的，陪著學校一起成長至今。

    《讀賣新聞》報導，受影響的分別為大館鳳鳴高中、秋田北鷹高中、五城目高中、秋田西高中、秋田高中、秋田北高中、仁賀保高中、大曲農工、大曲高工、角館高中、橫手高中、橫手城南高中、增田高中、湯澤高中，以及秋田閃亮（きらり）、比内、栗田、横手特教學校。

    其中，秋田閃亮特教學校受到最大波及，一共要砍掉255棵樹，而且都是2010年建校時栽種的。不過，該校區去年10月至12月期間，曾發生多起熊出沒事件，推測是來採食樹木上的橡實，監視器還拍到有熊隻抓撓校內自動門，用鞭炮、喇叭驅趕的作用不大，最終以陷阱、麻醉槍捕獲4頭熊。

    校長高田屋陽子表示，雖然樹木在校區營造出了森林氛圍，但考慮到有學生要依靠輪椅行動，若等到未來真的出事再做出改變就太晚了，因此校方將配合伐木。

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