搬運感染者遺體後染伊波拉 3名紅十字會志工殉職

剛果民主共和國布尼亞（Bunia）一處墓地下葬伊波拉死者。身穿全套防護裝備的紅十字會與醫療人員，在高風險環境下執行遺體處理與埋葬作業。（美聯社）

剛果民主共和國（DRC）爆發的伊波拉（Ebola）疫情持續擴散，且已外溢至鄰國烏干達，第一線人道救援人員也出現重大犧牲。國際紅十字會與紅新月會聯合會（IFRC）證實，3名在剛果東北部伊圖里省（Ituri）執勤的紅十字會志工，在不知情下搬運感染者遺體後染上伊波拉，近日相繼病逝。

根據美國《國家廣播公司》（NBC News）報導，這3名不幸殉職的剛果紅十字會志工分別為奧古斯丁（Alikana Udumusi Augustin）、卡塔納博（Sezabo Katanabo）與薇薇安（Ajiko Chandiru Viviane）。她們於3月27日執行一項與伊波拉無關的救援任務時，協助當地社區處理死者遺體，當時該社區尚未意識到疫情已經爆發。

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這代表在疫情被官方識別與發布前，第一線救援人員已在缺乏防護裝備的情況下，直接暴露於致命的接觸感染風險之中。3名志工染疫後，於5月5日至16日間相繼宣告不治，成為這波疫情中首批已知殉職的人道救援人員。

疫情跨國外溢至烏干達 美國出資逾7億台幣防堵擴散

目前疫情已擴散至鄰國烏干達。烏干達衛生部證實，境內確診病例已增至5例，其中包括一名曾載送首例確診者的烏國司機，以及一名在照護患者過程中暴露於病毒的烏國醫護人員。

這波疫情由高度致命的「邦迪布焦（Bundibugyo）」病毒株主導，該病毒株會引發出血熱，目前仍無任何核准疫苗或療法。為防止疫情持續外溢，美國國務院已緊急調撥2300萬美元（約7.27億台幣）外交援助資金投入剛果與烏干達，協助進行接觸者追蹤與邊境篩檢。

與此同時，美國疾病管制暨預防中心（CDC）持續維持針對剛果、烏干達與南蘇丹的入境限制措施，要求曾赴相關地區的旅客，須在指定機場接受額外公共衛生檢測。紅十字會與相關單位目前也正對受影響家屬提供人道協助，疫情監測與防堵工作仍持續進行中。

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