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    首頁 > 國際

    德國2輛電車相撞 至少27人受傷其中5人重傷

    2026/05/24 13:03 即時新聞／綜合報導
    德國西部城市杜塞道夫2輛電車於當地時間23日上午11點30分，造成至少27人受傷，其中5人傷勢嚴重。（圖擷取自@IlkhaAgency社群平台「X」）

    德國西部城市杜塞道夫2輛電車於當地時間23日上午11點30分，造成至少27人受傷，其中5人傷勢嚴重。（圖擷取自@IlkhaAgency社群平台「X」）

    德國西部城市杜塞道夫（Düsseldorf）2輛電車於當地時間23日上午11點30分，在一條繁忙的街道上發生對撞事故，造成至少27人受傷，其中5人傷勢嚴重。

    綜合媒體報導，這起衝突事件發生在當地時間上午11點30分左右，兩輛電車在柏林大道（Berliner Allee）與格拉夫·阿道夫大街（Graf-Adolf-Strasse）的交叉路口迎面相撞。緊急救援人員隨即趕赴現場救治27名傷患，目前評估無人有生命危險。警方現已對該起事故展開調查，事發區域在下午仍維持封鎖狀態。

    當地媒體《萊茵郵報》報道，其中一輛電車在碰撞發生時可能行駛在了錯誤的軌道上。正在調查的方案之一是軌道切換過程中可能出現的錯誤。

    事發當時車上共有55名乘客。由於當天正值成千上萬民眾聚集慶祝「日本節」，市中心人潮眾多，事故也在此時發生。目擊者指出，當時其中一輛電車正試圖在路口左轉，而另一輛電車則正直行。

    目前該市的多條路面電車路線仍持續受阻，建議當地居民改用其他交通工具。

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