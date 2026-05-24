白宮外掏槍遭特勤擊斃 21歲男「自稱耶穌」早被列維安黑名單

槍擊事件後，特勤局人員戒備。（路透）

美國白宮外圍23日傍晚爆發激烈槍戰。1名持槍男子在第17街安檢哨所外開火，隨即遭到特勤局人員開槍擊斃，交火過程波及1名無辜路人重傷。美媒追查發現，槍手具備精神病史且曾「自稱耶穌基督」，更是多次威脅執法人員的維安黑名單人物。

事發當下，川普人在白宮官邸內。特勤局表示，川普未受影響並已聽取槍擊事件簡報。

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根據《紐約郵報》報導，這名被擊斃的槍手為21歲的馬里蘭州男子貝斯特（Nasire Best）。美方國安消息人士透露，貝斯特具備精神病史，且長期宣稱自己是「耶穌基督」，是特勤局早已高度監控的對象。

這代表此起槍擊並非隨機的突發事件。紀錄顯示，貝斯特於2025年6月26日曾因攔截特勤局人員並發表威脅言論遭拘留，同年7月10日又因闖入白宮管制區再度被捕。1名多次違反法院禁令、被列入維安黑名單的極端分子，仍成功攜帶槍械靠近白宮核心安檢區，引發外界對特區防線的質疑。

掏出左輪手槍朝安檢站開火 路人無辜中彈命危

特勤局發言人表示，貝斯特在第17街與賓夕法尼亞大道交叉口附近，以奇怪方式來回踱步後靠近安全檢查站。他隨後從包包中掏出左輪手槍朝駐守人員開火。特勤局人員隨即拔槍反擊，貝斯特中彈後被緊急送往喬治華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital），隨後宣告不治。

交火過程中特勤局人員未受傷，但1名路人遭子彈擊中，目前仍在加護病房搶救，情況危急。執法官員表示，目前尚不清楚該名旁觀者是被貝斯特的子彈擊中，或是遭到特勤局人員的流彈波及。

美國有線電視新聞網（CNN）記者指出，事發時現場聽見數十次槍響，白宮簡報室隨即接獲「就地掩護」指令，封鎖狀態歷時約40分鐘後才解除。目前華盛頓特區大都會警察局正與特勤局聯合調查現場彈道，以釐清路人中彈的確切原因。

Gunman who believed he was Jesus Christ opened fire on White House checkpoint, neutralized by Secret Service https://t.co/89znA0VR1V pic.twitter.com/i3ZUljNyih — New York Post （@nypost） May 24, 2026

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