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    10倍音速飛彈再襲基輔 俄部署前推貼近北約邊界 澤倫斯基示警

    2026/05/24 11:14 編譯陳成良／綜合報導
    俄羅斯24日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈攻擊，夜空中可見爆炸後升起的大量濃煙。（法新社）

    俄羅斯24日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈攻擊，夜空中可見爆炸後升起的大量濃煙。（法新社）

    烏克蘭首都基輔於24日凌晨遭遇大規模飛彈與無人機空襲，俄軍再度動用「榛果樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基隨後發表聲明，警告俄羅斯將此級別武器投入實戰常態化，正為其他潛在的侵略者「開創先例」。

    根據《衛報》報導，澤倫斯基在社群平台發出強烈警告。他指出：「若允許俄羅斯以這種規模摧毀生命，現有的任何協議都將無法約束其他由仇恨驅動的政權發動侵略。」

    澤倫斯基強調，國際社會的應對不能流於事後諸葛（post factum），必須採取預防性措施。「我們仰賴世界的回應，必須對莫斯科施壓，防止戰爭進一步擴大。」換句話說，基輔當局正試圖將此次襲擊，提升為全球安全風險議題。

    「榛果樹」極音速飛彈是俄羅斯軍火庫中最具威脅性的長程武器。俄羅斯總統普廷曾公開表示，該型飛彈飛行速度超過10倍音速，俄方宣稱現有防空系統難以攔截該型飛彈。此次攻擊是俄軍第三度對烏克蘭動用該款飛彈。

    基輔市軍政機關首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）證實，凌晨1時許首都遭遇大規模彈道飛彈攻擊。初步回報顯示，至少有4個行政區受損，包含多處住宅大樓與一所學校遭到防空攔截碎片波及，目前已知至少3人受傷。

    飛彈部署白俄羅斯 實體射程緊貼北約三國邊界

    報導指出，俄羅斯目前已將「榛樹」飛彈前推部署至盟國白俄羅斯境內。白俄羅斯不僅與烏克蘭接壤，更直接鄰接立陶宛、拉脫維亞與波蘭等3個北約（NATO）成員國。這項部署將極音速武器的實體打擊範圍，直接貼近北約東翼防線。

    目前烏克蘭空軍尚未針對「榛果樹」飛彈的具體命中目標做出進一步說明。基輔市內的損害評估與救援行動仍持續進行中。

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