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    首頁 > 國際

    剛果伊波拉治療中心驚傳遭縱火 18名疑似感染者逃離後失聯

    2026/05/24 09:48 即時新聞／綜合報導
    非洲剛果民主共和國蒙布瓦魯鎮的伊波拉治療中心，於22日晚間遭縱火導致18名疑似感染者逃離。蒙布瓦魯醫護示意圖。

    非洲剛果民主共和國蒙布瓦魯鎮的伊波拉治療中心，於22日晚間遭縱火導致18名疑似感染者逃離。蒙布瓦魯醫護示意圖。

    非洲剛果民主共和國爆發伊波拉病毒疫情，東部蒙布瓦魯鎮（Mongbwalu）的治療中心於22日晚間遭當地居民縱火，導致18名疑似染病的患者逃離，目前下落不明。

    據《美聯社》報導，蒙布瓦魯醫院院長洛庫迪（Richard Lokudi）表示，無國界醫生組織搭建了這處由帳篷組成的治療中心，專門收治伊波拉疑似病例和確診患者，遭縱火後讓工作人員感到恐慌。

    由於伊波拉病逝者的遺體具有高度傳染性，若按照一般情況舉行葬禮很容易導致病毒散播，因此民主剛果當局限制相關安葬儀式．引發民眾的不滿。在此之前．蒙布瓦魯鎮另處治療中心21日也被縱火，原因是家屬想領回病死者遺體時遭到拒絕。

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日表示，民主剛果已有82個患者和7例死亡確診伊波拉，但疫情規模恐怕遠遠不只如此，因為目前還有750個病患、177名死者屬於疑似感染，隨著持續檢測下去，預計確診人數還會繼續增加。

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