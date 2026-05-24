美媒：中東領袖和川普通話　籲接受協議結束伊朗戰爭

美國總統川普表示，美國與伊朗的談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。美媒報導，川普今天也和卡達、沙烏地阿拉伯等中東國家領袖通話，熟知內情的消息人士指出，其中幾位領袖敦促川普接受這項協議。

川普（Donald Trump）今天接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問指出，美、伊談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。他說，最終協議將防止伊朗取得核武，確保其濃縮鈾會以「令人滿意的方式處理」，同時強調，他只會簽署能滿足美方所有條件的協議。

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美媒Axios報導，川普今天和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、土耳其和巴基斯坦的領袖通話。了解通話情況的消息人士透露，其中幾位領袖都呼籲川普接受協議。

報導指出，稍早在俄亥俄州的美國副總統范斯（JD Vance），以及在西點軍校的戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都被召回華府參加討論這項協議的會議。一名以色列官員表示，川普今天也預計和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

今天稍早，川普告訴Axios，他將和他的談判代表討論伊朗最新提議，且可能在明天之前決定是否重啟戰事。

川普還說，能否達成一項「好」協議或是「把他們炸得天翻地覆」，機率大約是一半一半。

居中斡旋的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）和伊朗高層官員舉行會談，試圖推動達成協議後，稍早已離開德黑蘭。儘管協議尚未最終敲定，巴基斯坦方面表示，在邁向最終諒解方面取得令人鼓舞的進展。

川普今天預計檢視的新提案，就是源自這次伊朗和巴基斯坦的會談。

伊朗外交部發言人表示，伊朗與美國針對結束戰爭的諒解備忘錄已進入最後討論階段。這份備忘錄將涉及逐步重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、解除美國的封鎖，以及釋出遭凍結的伊朗資金。

發言人說，隨後將進行為期30天至60天的談判，商定具體的詳細協議。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。（編輯：洪培英）1150524

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