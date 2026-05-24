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    首頁 > 國際

    川普：美伊談判愈來愈接近達成終戰協議

    2026/05/24 03:12 中央社

    美國總統川普今天接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時指出，美國與伊朗的談判代表已經「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。

    根據CBS報導，川普（Donald Trump）表示，最終協議將防止伊朗取得核武，並確保其濃縮鈾會以「令人滿意的方式處理」。

    川普說：「我只會簽署能滿足我們所有條件的協議。」

    路透社報導，伊朗、美國及居中斡旋兩國和談的巴基斯坦今天均表示，為結束這場持續近3個月的戰爭所進行的談判已有進展。

    川普在另場訪談中告訴美國新聞網站Axios，他今天會與顧問討論伊朗提出的最新協議草案，並可能在明天前決定是否恢復戰事。

    Axios報導，川普稱達成協議的機率為5成，他還說：「我們要嘛達成一項好協議，要嘛就是我把他們炸得天翻地覆。」

    正在印度訪問的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也重申川普的要求：「伊朗絕不能擁有核武；海峽必須暢通無阻且不得收費；他們必須交出持有的濃縮鈾。」

    伊朗方面則表示，在該國高層官員會晤巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）後，德黑蘭當局正專注於敲定一份諒解備忘錄。

    巴基斯坦軍方指出，談判已取得「令人鼓舞」的進展，正朝最終共識邁進。一名巴基斯坦國安事務官員透露：「諒解備忘錄的內容正在微調。」

    法新社報導，伊朗提到雙方仍存在分歧，且關於其核子計畫的爭論不會納入初步談判，不過德黑蘭當局正在敲定一份協議框架。

    伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在國營電視台表示，德黑蘭希望先草擬一份諒解備忘錄以及由14項條款構成的協議框架。

    貝卡伊補充道，他希望框架敲定後，能在「30天到60天的合理時間範圍內」，拍板最終協議的細節。

    消息人士先前告訴路透社，協議的擬議框架預計分3階段推進：正式結束戰爭、化解荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）危機，以及展開為期30天且可延長的談判期，以達成更廣泛協議。（編譯：洪培英）1150524

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