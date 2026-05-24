美伊擬延長停火協議60天 川普證實可能在週日做出決定

美國總統川普22日召集國安團隊，商討對伊動武事宜。川普對美國新聞網站Axios表示，他對與伊朗達成協議的機率評估為「五五波」，可能會在週日（24日）做出最終決定。（美聯社）

英國金融時報23日引述調停美伊戰事人士消息透露，美國與伊朗正接近達成一項協議，將目前停火狀態延長60天，並為後續針對伊朗核計畫的談判建立架構。美國總統川普同日對美國新聞網站Axios表示，他對與伊朗達成協議的機率評估為「五五波」，可能會在週日（24日）做出最終決定。

知情人士表示，協議內容包括逐步重新開放荷姆茲海峽，以及承諾討論稀釋或移交伊朗高濃縮鈾庫存等問題。根據協議草案，美方也將放寬對伊朗港口的封鎖措施，並分階段解除部分制裁，同時解凍伊朗存放於海外的資產。

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伊朗外交部發言人巴蓋伊23日表示，德黑蘭目前正討論一份旨在結束衝突的「諒解備忘錄」作為協議第一階段，之後再於30至60天內磋商更廣泛協議的細節。但他也說，美方過去多次出現立場反覆，伊朗無法百分之百確定這種情況不會再次發生。

一名熟悉談判的外交人士指出，協議看起來正朝正面方向發展，目前已交由美方審查。該名人士並表示，伊朗可能願意在核子議題上作出更多讓步，但前提是戰事不能持續，這份過渡性協議有助於縮小雙方分歧。

此次談判進展，正值巴基斯坦與卡達調停代表於一連兩天在德黑蘭與伊朗高層密集磋商之際。巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾23日離開德黑蘭後，巴國軍方發表聲明，稱會談已取得令人鼓舞的進展。

據了解，調停方在與伊朗代表團談判期間，也持續與美國總統特使魏科夫保持聯繫。伊朗代表團由國會議長卡利巴夫與外長阿拉奇領軍。不過，伊朗立場依舊強硬。卡利巴夫表示，德黑蘭不會在自身「權利」問題上退讓，尤其面對「缺乏誠意且不可信任」的美國。

川普向Axios指出， 他會在簽署一項「有利的」和平協議，或是下令軍方「比以往任何時候都更猛烈地」恢復戰爭中做出選擇。川普透露，他將於23日稍後與特使魏科夫、庫希納以及副總統范斯舉行會議，審查伊朗透過巴基斯坦中介提出的最新方案。

正在印度訪問的美國國務卿魯比歐，也公開證實雙方的確獲致某些進展。他表示：「機會是存在的，無論是在今天稍晚、明天，或是未來幾天內，我們可能會有一些消息要宣布。」

儘管談判出現進展，雙方在核心核問題上仍存在重大分歧。川普政府要求伊朗交出約440公斤接近武器級濃度的高濃縮鈾庫存，並堅持伊朗不得發展核武。美方同時要求伊朗拆除納坦茲、福爾多與伊斯法罕三處主要核設施。這些設施曾在去年美國加入以色列對伊朗12天戰爭期間遭美軍空襲。據信，相關高濃縮鈾目前仍埋藏於這些核設施殘骸下方，其中多數位於伊斯法罕。

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