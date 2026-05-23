中國山西礦災》礦坑圖與實情不符 礦場公司多次爆工安問題

山西留神峪礦場發生氣爆後，23日大批救援、醫療車輛派往礦場救援。（路透）

中國山西省通州集團留神峪煤礦場氣爆，中國媒體點出死亡人數大增和救援難度高的三大關鍵，包括礦場提供的礦坑平面圖與實際情況不符，以及部份礦工未依規定配戴定位卡。經營該礦場的公司曾因安全問題，被列入安全風險名單和處罰。

該礦場由山西民營企業「山西通州煤焦集團留神峪煤業公司」營運，氣爆發生在礦場3號井。根據央視新聞報導，礦場提供的礦坑平面圖與實際狀況不符，救難人員只能一個個坑道搜救；依規定，每名礦工進入礦坑時都要登記並攜帶隨身定位卡，但是爆炸發生時，部份正在坑內作業礦工並未攜帶定位卡。

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此外，密閉礦坑下發生氣爆的衝擊波，最高可達每秒數百公尺，逃生時間非常有限，且爆炸會造成高達攝氏上千度高溫，地下空間氧氣將急劇減少，爆炸產生的大量有毒氣體，也升高對井下人員的威脅。

中國「澎湃新聞網」23日報導，一名該礦場2號井礦工表示，他22日為夜班，工作的2號井井口，和3號井口相距約1、2公里，但是氣爆發生後，他並未接到停工通知，仍照常上夜班到凌晨5點，「下班什麼都不知道，還是通知正常上班」。也有一名離職礦工向「界面新聞」表示，在該礦場工作時曾看過礦工抽菸。

公開資料顯示，該礦場屬於高瓦斯礦井，2024年曾被中國國家礦山安全監察局列入「全國災害嚴重生產煤礦名單」；去年也兩度遭山西沁原縣政府行政處罰，事由都涉及安全隱患。

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