中國近17年最慘重礦災 山西留神峪礦場氣爆90人罹難

搜救人員23日準備進入留神峪礦場搜救。（美聯社）

中國山西省通州集團留神峪煤礦場22日晚間發生氣爆，根據官方數據，到23日死亡人數已暴增到90人，是2009年黑龍江新興煤礦場礦災後，迄今中國死亡人數最多的礦災。

該處礦場由山西沁源縣民營企業「山西通州煤焦集團留神峪煤業公司」營運，22日晚間7時發生氣爆，到23日下午，中國官方統計已有90人死亡、123人送醫治療，到晚間仍在持續搜救。美聯社引述送醫治療的礦工王永（Wang Yong，譯音）受訪說法，他當時聞到一股「像鞭炮」的硫磺味，並看到煙霧，「我叫大家快跑，我跑的時候，看到有人被煙嗆到，接著我就昏過去了」。

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該礦場採三班制，氣爆發生時正值中班時間，當時礦坑內有247人作業。根據央視報導，發生爆炸的位置在地下300公尺深處，評估失聯者可能在3處各1000公尺長的坑道中。搜救人員表示，爆炸已導致礦坑出現斷垣殘壁，爆炸點附近也開始積水，加上該礦井深入地下、傾斜度大，都增加搜救難度，已動用橡皮艇在積水深處救援。

彭博報導，這是中國自2009年黑龍江省新興煤礦氣爆事故造成104人死亡後，迄今死亡人數最高的礦災。國務院已組成調查小組，國家主席習近平指示全力搶救，並調查事故原因、依法「嚴肅追究責任」。新華網報導，負責該礦場作業的企業實際控制人、負責人已被「依法採取控制措施」。

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