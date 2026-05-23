批美國不誠實 伊朗國會議長卡利巴夫：談判不妥協

伊朗國會議長卡利巴夫（右）告訴巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左），伊朗不會在美伊談判中妥協。（美聯社）

伊朗國營電視台指出，伊朗最高談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Qalibaf）今（23日）在會談中，告知巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），伊朗認為美國人在談判中「不誠實」，強調在爭取國家利益方面，伊朗也不會妥協。

《路透》報導，巴基斯坦在美國與伊朗之間擔任調解角色，穆尼爾這趟出訪伊朗除了與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）進行2次會談外，也在阿拉奇陪同之下，會見伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。

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穆尼爾與伊朗高層之間的談論議題，主要圍繞在伊朗政府提出的14點停戰提案，以及美伊兩國的言語交換。

卡利巴夫在會談中告訴穆尼爾，伊朗會在戰場上，以及外交談判桌上爭取「合法權利」，但伊朗無法相信「一點都不老實的對手」。

卡利巴夫也警告，伊朗軍隊在停火後重建了戰鬥力，如果美國「愚蠢的重啟戰端」，那後果會比美伊衝突初期更加強烈與苦澀。

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