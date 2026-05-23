風險評估列最高等級！民主剛果伊波拉迅速擴散 世衛坦言「棘手」

剛果民主共和國醫院人員準備隔離設施。（法新社）

世界衛生組織（WHO）22日警告，剛果民主共和國（民主剛果）政府15日首度確認爆發的新一波伊波拉疫情，正快速擴散，增加控制疫情的難度，世衛已將該國風險評估，提高到最高等級「非常高」。

法新社、彭博22日報導，世衛表示，目前已有7起確診感染死亡、82起確診病例，另有177起疑似感染死亡病例、將近750例疑似感染病例；疫情從最初出現確診病例的東北部伊圖里省（Ituri），擴大到另外兩省，包括21日確診首起病例的南基伍省（South Kivu）。鄰國烏干達則確認2例，均為從民主剛果入境者，其中1人死亡。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日在日內瓦世衛總部表示，這波疫情「格外棘手」，當地情勢高度不安全，衛生工作人員正追蹤接觸史，亟欲趕上病毒擴散的速度。他說，「我們知道民主剛果的疫情規模，（比確診病例數所呈現的）大得多」。

WHO駐民主剛果代表安西亞（Anne Ancia）表示，接觸史追蹤已經擴大到1400人，她坦言，病毒已「猖獗且無聲地傳播數週」，防疫人員正在努力追趕，「我們還沒有控制住」。

這波疫情由罕見的本迪布焦型（Bundibugyo）病毒引起，該型病毒過去僅造成2007年在烏干達，和2012年在民主剛果兩次疫情，尚無經核准的疫苗或療法，世衛正優先評估一些現有療法，觀察對抗這型病毒方面的有效性。安西亞表示，目前要打斷傳播鏈，唯一所能做的，就是找出接觸者並隔離21天。

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