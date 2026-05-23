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    首頁 > 國際

    伊波拉死亡人數攀升 WHO：民主剛果風險升至最高級別

    2026/05/23 10:34 即時新聞／綜合報導
    隨著死亡人數持續攀升，WHO於22日將伊波拉疫情對剛果民主共和國構成的風險調升至最高級別。（路透）

    隨著死亡人數持續攀升，WHO於22日將伊波拉疫情對剛果民主共和國構成的風險調升至最高級別。（路透）

    剛果民主共和國及鄰國烏干達的伊波拉疫情已成為「國際關注公共衛生緊急事件」，世界衛生組織（WHO）22日將伊波拉疫情對剛果民主共和國（簡稱民主剛果）構成的風險調升至最高級別。

    WHO秘書長譚德塞指出，目前該國已有82例確診病例與7例死亡病例，且疫情規模遠不止於此，還有近750例疑似病例與177例疑似死亡病例，WHO已為此增派人員。作為此次的疫情重災區的伊圖利省（Ituri province），省政府也下令禁止公共集會。

    綜合媒體報導，WHO於22日表示，隨著死亡人數持續攀升，伊波拉（Ebola）疫情對剛果民主共和國構成的風險，已調升至最高級別。譚德塞在日內瓦世衛總部對媒體表示：「我們知道民主剛果的疫情規模，遠比（確診病例所呈現的）大得多。」目前世衛對於區域風險的等級則是維持在高，全球風險級別則維持在低。

    報導提到，專家懷疑這波疫情已暗中傳播一段時間，是由較罕見的「Bundibugyo」型伊波拉病毒株所引發，目前尚無針對這種病毒的獲批准疫苗或療法。目前WHO正優先評估某些現有療法，以觀察在對抗這種病毒株方面的有效性。

    譚德塞也指出，由於醫療人員正在安全形勢極度不穩定的區域與病毒傳播速度賽跑，並追蹤所有疑似感染者的接觸者，使得當前局勢「格外具有挑戰性」。

    隨著疫情升級，當局偶採取「嚴厲措施」應對疫情。伊圖利省政府於週五也下令禁止公共集會，並對葬禮進行限制，規定葬禮必須由專業團隊進行，並禁止非醫療車輛運送遺體。同時也將公共集會人數限制在50人以內，並暫停了當地的足球聯賽。

    譚德塞雖然也宣稱，嚴密的接觸者追蹤工作，似乎已阻止疫情進一步擴散。不過WHO非洲區域主任賈納比（Mohamed Yakub Janabi）對路透社表示，全球不應低估伊波拉疫情帶來的風險，賈納比強調，低估伊波拉病毒的危害將是一個巨大的錯誤，尤其是我們目前還沒有疫苗。

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