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    聖母峰南坡登頂人數創單日新高 2印度人下山途中病故

    2026/05/22 19:27 編譯張沛元／綜合報導
    本月18日拍攝的畫面顯示，攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰）的登山客在尼泊爾索盧坤布區大排長龍。（路透）

    本月18日拍攝的畫面顯示，攀登珠穆朗瑪峰（聖母峰）的登山客在尼泊爾索盧坤布區大排長龍。（路透）

    2名成功登頂世界第一高峰、喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰（Mount Everest，聖母峰）的印度登山客，22日在下山途中病故，使得今年珠峰登山季的登山者死亡人數來到至少5人。從喜馬拉雅山南坡攀登珠峰的人數創單日新高之際，專家警告，本季挑戰珠峰登頂的人數過多，引發安全顧慮。

    尼泊爾旅行社「先鋒探險」（Pioneer Adventure）執行長卡齊（Nivesh Karki）告訴法新社，死亡的印度登山客是5月20日登頂的艾瑞（Sandeep Are），與5月21日登頂的蒂瓦里（Arun Kumar Tiwari），2人在高海拔下山途中病故，該公司正在安排搬運遺體下山。

    世界10大高峰中有8座位於尼泊爾，每年春天吸引數百名探險家來此挑戰登峰。今年的珠峰登山季迄今至少奪走5條人命，除了前述的2名印度人，另有3名尼泊爾人。本月初，1名美國登山客與1名捷克登山客命喪喜馬拉雅山的馬卡魯峰（Mount Makalu）。

    珠峰登頂次數最多的世界紀錄保持人、本月17日第32度登上珠峰的尼泊爾雪巴人登山家卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）22日返回尼國首都加德滿都，他對部分登山者經驗不足感到憂心。

    登山客發布的照片​​顯示，在冰冷、含氧量低的高海拔地區以固定繩往上爬的珠峰登山客，多到形成1條人龍。人稱「聖母峰之男」（Everest Man）的卡米．瑞塔說，本季的珠峰探險感覺有點擁擠，尼國政府應就此有所管制，只允許合格登山者登山，以及應該限制登山人數。

    尼泊爾旅遊官員表示，本季從喜馬拉雅山南坡登上8849公尺珠峰的人數，在21日創下單日新高，初步統計有275人成功登頂，打破2019年5月22日創下的單日223人從南坡登頂的紀錄。

    攀登珠峰可從南坡尼泊爾與北坡西藏兩個方向出發，但中國今年關閉北坡路線。根據金氏世界紀錄，南北坡合計的珠峰登頂單日人數最多紀錄，是2019年5月23日的354人。

    此外，英國嚮導肯頓．庫爾（Kenton Cool）22日第20度登頂珠峰，刷新他自己保持的非雪巴人珠峰登頂次數最多的世界紀錄。

    17日第32度成功登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰的尼泊爾雪巴人登山家卡米．瑞塔，22日返回尼國首都加德滿都時開心比YA。（法新社）

    17日第32度成功登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰的尼泊爾雪巴人登山家卡米．瑞塔，22日返回尼國首都加德滿都時開心比YA。（法新社）

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