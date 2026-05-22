聯手制中 日菲將協商締結「交換軍事情報協定」

菲律賓總統小馬可仕預定26日到日本進行國是訪問。（歐新社）

菲律賓總統小馬可仕預定26日到日本進行國是訪問，日媒報導，兩國有意將把目前的「戰略夥伴關係」升級為「全面性戰略夥伴關係」，以深化安全保障合作。雙方也將就締結可交換安全保障機密資訊的「軍事情報保護協定」（GSOMIA）啟動正式協商，方便日、美、菲三國在牽制中國的背景下強化合作。

日菲兩國目前已簽有「相互准入協定」（RAA），升級為「準同盟」關係，雙方部隊據此擴大聯合訓練，日本自衛隊今年首次派出1400人的部隊，正式參加4月底舉行的美菲「肩並肩」多國聯合演習。

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日本撤銷限制殺傷性武器出口的「5類型」規範後，雙方也將討論擴大防衛裝備輸出。日菲預計成立防衛部門工作小組，研議提供菲律賓海軍「阿武隈級」護衛艦，以及海上自衛隊練習機「TC90」等裝備。

日本經濟新聞報導，這次小馬可仕到日本進行國是訪問，雙方將進一步提升關係，並深化防務合作，其中之一就是就締結「軍事情報保護協定」（GSOMIA）啟動正式協商。

GSOMIA是以相互提供機密軍事情報為先決條件，並確保所獲得的情報不會洩漏給第三國。美國與菲律賓簽署GSOMIA已於2024年生效，若日菲也完成簽署，將形成日美菲三方共享安保情報的架構。日本目前已與美國、英國、印度、南韓及北約（NATO）等約10個國家與機構簽署同類協定，若協定簽署完成，將是日本首次與東南亞國家締結此類協定。

報導還指出，雙方領袖會談中，預料也將就日本今年4月主導成立、針對東南亞的能源合作架構「Power Asia」達成合作共識。日本將協助菲律賓國營石油公司推動燃料儲備計畫，包括支援相關設施建設，並活用國際智庫「東亞・東協經濟研究中心」（ERIA）預算。

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