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    首頁 > 國際

    北約外長峰會將展開 魯比歐強調聯盟必須有利所有參與者

    2026/05/22 17:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    北約各國外交部長今（22）日將在瑞典赫爾辛堡與美國國務卿魯比歐會晤。魯比歐強調北約必須對所有參與者有利。（歐新社）

    北約各國外交部長今（22）日將在瑞典赫爾辛堡與美國國務卿魯比歐會晤。魯比歐強調北約必須對所有參與者有利。（歐新社）

    北約各國外交部長今（22）日將在瑞典赫爾辛堡與美國國務卿魯比歐會晤。魯比歐在會議開始前表示，北約必須對所有參與者有利，並強調此次會議將為7月的北約峰會奠定基礎。

    綜合《路透》與《法新社》報導，各國外交部長此次參與會議目的為探討美國削減駐歐部隊一事，以期在7月於土耳其舉行的峰會到來前，平息美國總統川普的怒火。

    川普本月與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生爭執後，美國突然宣布從德國撤出5000名士兵，這讓北約感到不安。

    在會議正式開始前，魯比歐強調任何聯盟都必須對所有參與者有利，必須對彼此的期望有清晰的理解。

    魯比歐補充，預計此次會議將為7月在土耳其安卡拉舉行的峰會奠定基礎。

    值得注意的是，魯比歐長期以來都是北約的支持者，但歐洲國家限制美國在伊朗開展軍事行動時的基地使用權後，他就警告美國需要「重新審視」與北約的關係。川普也曾抨擊歐洲對中東戰火反應不力，並威脅可能考慮退出北約。

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