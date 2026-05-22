南韓人暴怒全面抵制星巴克！第一線員工揭門市目前「地獄景象」

南韓抵制星巴克。（路透）

南韓星巴克在本月18日光州民主化運動46周年紀念日當天推出「坦克日」保溫杯促銷活動，一夕之間激怒所有南韓民眾，並立刻遭到抵制。一名星巴克門市員工日前憤怒地在網路上發文，表示目前第一線員工「痛不欲生」。不但要接受顧客「意識形態」審問，還要忍受種種辱罵，每天上班都要提心吊膽，負責收銀台的他更是宛如身處地獄。

根據韓媒《news1》報導，南韓匿名論壇近日出現一篇標題為「第一線員工對星巴克當前狀況的看法」的貼文，發文者為「門市經理A先生」。A先生表示，自從總部的「行銷災難」爆發後，一線基層夥伴都在流血淚，員工不僅在現場遭到顧客進行思想審查，甚至還被痛罵「你們也是同樣的傢伙」。

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「在總部辦公室闖禍的是你們，為什麼在門市揮汗如雨的我們卻要承受這一切？」A先生憤怒地表示，現在每天上班都充滿恐懼，站在收銀台前簡直就像在地獄一樣。他質疑，行銷企劃並非一線員工決定，員工不該成為顧客發洩憤怒的自動販賣機。他甚至提到，有顧客對著店員痛罵：「發生了這種事，你們還能像沒事一樣來上班，你們也是一丘之貉。」

A先生也代表一線員工向總部提出嚴正訴求，要求總部不要命令門市列印並張貼道歉信，因為「貼上道歉信的那一刻，門市夥伴就會變成顧客眼中寫著『來找我發脾氣吧』的標靶」。他強調，總部必須站在最前線當擋箭牌，聲明這是總部的責任，與門市員工無關。同時，他也呼籲總部「絕對禁止推出致歉促銷或施加業績壓力」，更別想推出榨乾一線員工的突襲打折活動，並希望總部增設專責處理退款與抗議的部門，隔離激進的顧客。

這篇控訴文章隨後在南韓網路社群引發熱議，雖然該文目前已遭刪除，但已引發南韓網友正反兩極的論戰。有網友同情員工處境，認為「這攸關到基層員工的生計」、「一線夥伴每天都過得更提心吊膽」；但也有抱持懷疑態度的網友質疑，這篇文章可能是企業為了製造同情輿論、呼籲大眾回歸消費的「苦肉計」設局。

這起嚴重引發南韓全國公憤的事件，源於南韓星巴克於5月18日進行的「坦克日」促銷活動，由於宣傳物上同時標註了「坦克日」字樣與「5月18日」日期，甚至出現「啪一聲放上桌」等字眼，遭到輿論強烈抨擊是在影射並侮辱當年軍政府出動坦克殘酷鎮壓市民的「518光州民主化運動」。

儘管母公司新世界集團會長鄭溶鎮隨後親自道歉，並火速解雇了南韓星巴克執行長孫貞賢及相關高管，試圖斷尾求生，但南韓民間的怒火與全面抵制風暴，至今依然無法平息。

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