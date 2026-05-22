美國削減駐歐部隊後 北約盟國將與魯比歐會晤

北約歐洲成員國今（22）日將在瑞典與美國國務卿魯比歐會晤，探討美國削減駐歐部隊一事。（法新社）

北約歐洲成員國今（22）日將在瑞典與美國國務卿魯比歐會晤，探討美國削減駐歐部隊一事，以期在7月於土耳其舉行的峰會到來前，平息美國總統川普的怒火。

根據《法新社》報導，這場在瑞典赫爾辛堡舉行的盟國外交部長會議，正值川普抨擊歐洲對中東戰火反應不力，並威脅可能考慮退出北約之後。

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川普本月與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生爭執後，美國突然宣布從德國撤出5000名士兵，這讓北約感到不安。

雖然川普政府長期以來一直警告，將從歐洲撤軍以因應其他威脅，但缺乏協調加劇了人們對美國在面對俄羅斯威脅時可靠性的擔憂。

值得注意的是，魯比歐在啟程前往會談時，譴責北約在中東戰火上支持不足。他對記者說「美國總統並沒有要求它們（北約盟國）派出戰鬥機。但他們拒絕採取任何行動。我們對此感到非常失望。」

魯比歐長期以來都是北約的支持者，但歐洲國家限制美國在伊朗開展軍事行動時的基地使用權後，他警告美國需要「重新審視」與北約的關係。

為了平息事態，一些盟國已派遣艦艇靠近中東地區，以便在戰爭結束後協助維持荷姆茲海峽的局勢穩定。

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