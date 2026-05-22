普廷前腳走、習近平將訪北韓！分析：川習會後「反美聯盟」升級

俄羅斯總統普廷（左至右）、中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩，2025年9月出席北京閱兵式。（美聯社資料照）

中國國家主席習近平據稱最快可能於下週訪問北韓，分析預測，若習近平接連會見俄羅斯總統普廷和北韓領導人金正恩，分享上週在北京舉行的「川習會」內容，這意味趁美國因伊朗戰爭全球領導地位動搖之際，以中國為核心的俄羅斯、北韓三角聯盟將升級到前所未有的層次，「反美聯盟」或變得更加牢固。

南韓《朝鮮日報》報導，若習近平訪北韓成行，將是自2019年6月以來，時隔7年再次訪問。習此訪預料將成為對外確認恢復「朝中同盟」的重要場合，今年正值《朝中友好合作互助條約》65周年，該條約包含「若一方遭受武力侵略並進入戰爭狀態，另一方將提供軍事及其他援助」的內容，被視為雙方關係象徵性基礎。這可解讀為，在美中會談中強調「與美國對等關係」的習近平，選擇在此時拉攏北韓。

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報導引述北京外交人士稱，「中國不會集中精力對北韓施壓，很可能透過直接接觸北韓以重新確認其影響力。中國希望向美國強調其在朝鮮半島問題上的核心當事國地位。」

分析指出，中國、俄羅斯與北韓的靠攏，與其說是意識形態同盟的復活，不如說是為對抗美國而形成的務實型反美聯盟。俄羅斯因烏克蘭戰爭長期化，需要中國在外交與經濟上的支援；而中國則希望利用俄羅斯與北韓分散美國施壓；北韓則可利用美中競爭與烏克蘭戰後的新國際秩序，同時吸引中俄兩方支持。

不過，分析也提到，中國在拉攏俄羅斯的同時，也在經濟談判中徹底盤算自身利益。

分析認為，若習近平成功訪問北韓，東北亞局勢很可能進入新局面。去年9月3日在北京閱兵式上，普廷、習近平、金正恩並肩而立的畫面，已成為三國靠攏的象徵，如今，透過普廷訪中、習近平訪北韓，顯示了三方合作進一步具體化。

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