為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    韓媒：川普提與賴清德對話 成美中關係新導火線

    2026/05/22 11:13 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普近日表態要與我國總統賴清德通話。（美聯社）

    美國總統川普近日表態要與我國總統賴清德通話。（美聯社）

    美國總統川普近日二度表態要與我國總統賴清德對話，韓媒分析，自1979年美中建交以來，美國總統因顧及中國從未與台灣總統通話，若此事成真，恐大幅衝擊美中關係。另有分析指，川普模糊、交易主義的做法，反而增加中國戰略誤判的可能性。

    川普繼上週「川習會」後表示，要與「治理台灣的人」談話，20日被媒體詢問是否有計畫致電台灣總統賴清德時，回答說，「我會與他談，我會跟所有人談」。

    《東亞日報》報導，自1979年美中建交後，從未有現任美國總統與台灣總統正式直接溝通。川普2016年曾與時任台灣總統蔡英文通電話，但川普當時還是總統當選人；當時中國政府也向美國提出嚴重抗議。

    報導引述分析認為，川普如今表示願與賴清德通話，顯示他意圖利用對台軍售作為籌碼，同時向中國和台灣施壓。

    另有觀點指出，川普模糊且偏向交易式的對台政策，反而可能提高中國戰略誤判的風險。美國智庫「美國進步中心」（CAP）預測，「如果中國得出美國對台灣的安全承諾只是虛有其表的空話，軍事威懾力可能會減弱。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播