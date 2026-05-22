韓媒：川普提與賴清德對話 成美中關係新導火線

美國總統川普近日表態要與我國總統賴清德通話。（美聯社）

美國總統川普近日二度表態要與我國總統賴清德對話，韓媒分析，自1979年美中建交以來，美國總統因顧及中國從未與台灣總統通話，若此事成真，恐大幅衝擊美中關係。另有分析指，川普模糊、交易主義的做法，反而增加中國戰略誤判的可能性。

川普繼上週「川習會」後表示，要與「治理台灣的人」談話，20日被媒體詢問是否有計畫致電台灣總統賴清德時，回答說，「我會與他談，我會跟所有人談」。

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《東亞日報》報導，自1979年美中建交後，從未有現任美國總統與台灣總統正式直接溝通。川普2016年曾與時任台灣總統蔡英文通電話，但川普當時還是總統當選人；當時中國政府也向美國提出嚴重抗議。

報導引述分析認為，川普如今表示願與賴清德通話，顯示他意圖利用對台軍售作為籌碼，同時向中國和台灣施壓。

另有觀點指出，川普模糊且偏向交易式的對台政策，反而可能提高中國戰略誤判的風險。美國智庫「美國進步中心」（CAP）預測，「如果中國得出美國對台灣的安全承諾只是虛有其表的空話，軍事威懾力可能會減弱。」

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