委內瑞拉批准美國軍事飛行演習 標誌美委關係劇變

委內瑞拉21日表示，已授權美國進行飛越首都加拉加斯的飛行演習。圖為委內瑞拉代理總統羅德里格斯。（歐新社）

委內瑞拉21日表示，已授權美國進行飛越首都加拉加斯的飛行演習，作為大使館疏散演習的一部分。

根據《法新社》報導，委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）指出，應美國大使館的要求，當局已授權於23日舉行1次疏散演習，以因應可能發生的醫療緊急情況或災難性事件，

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吉爾聲稱，2架飛機預定在演習中飛越加拉加斯，並降落在美國大使館。

此次飛行演習象徵自美軍1月3日逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，美委關係發生劇變。

馬杜羅在加拉加斯1處軍事基地被捕後遭押送至美國，並被關押候審，面臨毒品和其他指控。此事為美國和委內瑞拉之間迅速和解鋪平道路，兩國於3月5日恢復外交關係，距離馬杜羅斷交已過7年多。

馬杜羅的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接替馬杜羅，成為委內瑞拉代理總統。

在美國總統川普的壓力下，她迅速推動立法，向外國投資開放該國至關重要的石油和採礦業。作為回報，川普放鬆對委內瑞拉的制裁。

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