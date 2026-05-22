不只靠外交！魯比歐：美國致力改變古巴共產體制

美國國務卿魯比歐21日警告，川普政府正致力改變古巴共產體制。（法新社）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）21日警告，美國正致力改變古巴共產體制，且外交途徑並非唯一選擇。此前美國起訴了古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro），指控其涉謀殺等罪名，持續對古巴政府施壓。

《法新社》報導，美國軍方宣布，航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）及其打擊群本週抵達加勒比海。當被問及此舉是否意在恫嚇古巴時，美國總統川普表示，「完全不是」。

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魯比歐是古巴裔美國人，經常嚴厲抨擊哈瓦那當局，他形容距離美國僅90英里（145公里）的古巴是一個「失敗國家」，因為該國正陷入嚴重的經濟危機。

他在邁阿密（Miami）受訪時說：「他們的經濟制度行不通，已經崩潰了，而且在現有政治體制下無法修復。」

魯比歐指出：「多年來，他們一貫採取拖延策略，等待我們改變立場。」他補充：「但他們無法再靠拖延或等待撐下去。我們非常認真，目標也非常明確。」

魯比歐強調，美國一向偏好「外交解決」，但也警告川普仍有其他手段應對其認定的威脅。

他還說，古巴與中國、俄羅斯在武器與情報領域的合作日益密切。「古巴一直對美國構成國安威脅。」

魯比歐證實，古巴已初步接受美國提出的1億美元（約新台幣32億元）援助方案，華府將這筆資金視為推動古巴進行改革的誘因。但他直言，目前無法確定美國是否將接受古巴的條件，因為華府堅持必須繞過主導古巴經濟的軍方企業體系。

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