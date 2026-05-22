挺到底！川普：美國將向波蘭增派5000名士兵

挺到底！川普：美國將向波蘭增派5000名士兵2026/05/22 07:23 即時新聞／綜合報導
美國總統川普21日證實，將向波蘭增派5000名美軍，並強調與波蘭總統納夫羅茨基（左）的關係是增兵的主要原因。（彭博資料照）
美國總統川普21日證實，美國將向波蘭增派5000名美軍。川普強調，他與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的緊密關係是美國增兵波蘭的主要原因。
川普21日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布貼文稱，由於納夫羅茨基成功當選波蘭總統，「以及我們和他的關係，我很高興宣布，美國將加派5000名士兵到波蘭」。
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川普還補充，自豪曾於波蘭大選期間為納夫羅茨基背書。納夫羅茨基相當仰慕川普，曾強調波蘭應專注於塑造和主導「歐洲與川普的關係」。
川普去年5月在白宮與納夫羅茨基會面，並在波蘭大選的關鍵時刻表態支持；最終，納夫羅茨基擊敗了波蘭執政中間派公民聯盟（Civic Coalition）候選人佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。
美國近期宣布裁減駐德美軍後，美軍在歐洲駐軍部署變動與後續動向備受關注。波蘭國防部副部長扎列夫斯基（Paweł Zalewski）日前透露，波蘭政府正與五角大廈磋商，希望強化美國在波蘭的軍事部署。
目前駐波蘭美軍約有8500名，分別參與北大西洋公約組織（NATO）任務及美波雙邊協議下的行動。波蘭是北約東翼與俄羅斯接壤的關鍵盟國。