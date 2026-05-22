為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普延後簽署AI行政命令　美中競爭與監管取捨浮現

    2026/05/22 03:36 中央社

    美國總統川普今天表示，他已延後簽署一項人工智慧（AI）相關行政命令，理由是對部分內容不甚滿意，且不希望採取任何可能削弱美國在AI競爭中領先中國優勢的措施。

    川普原本計劃在多家AI企業執行長見證下，於今天下午舉行的儀式中簽署這道命令。

    他在橢圓形辦公室（Oval Office）對記者說：「我認為這會阻礙我們。我們領先中國，也領先所有人，我不想做出任何會削弱這種領先地位的事情。」

    兩名知情人士向路透社透露，這道行政命令將建立一套自願性框架，讓AI開發者在先進模型公開發布前，先提供給美國政府審查。

    川普並未具體說明他反對的是哪些部分。科技業支持者擔心，如果新規範拖慢了新模型的推出速度，或迫使企業為因應安全疑慮而改變模型表現，將可能損害產業獲利。

    另據消息人士指出，總統亦計劃指示美國政府利用這些先進AI模型，來強化政府系統的資安防護，並延伸至對國家經濟至關重要的產業，例如銀行與醫院。

    美國政府與民間部門對新型強大AI系統所帶來的資安風險日益關注，包括Anthropic開發的Mythos模型。Anthropic曾警告，該模型可能強化複雜的網路攻擊能力，但資安專家向路透社表示，外界對於「失控駭客風險」的擔憂可能被過度誇大。

    自川普重掌政權以來，面對AI興起和其對美國股市日益增長的影響力，他對監管大型科技公司的立場較前朝政府寬鬆。不過，部分川普支持者仍呼籲政府對這項技術設定限制。（編譯：劉文瑜）1150522

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播