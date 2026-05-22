中國女囚親演自己疑「美化殺人」惹眾怒 官方緊急喊卡

中國電影「監獄來的媽媽」由真實案件女犯人親自演出，被指為殺人犯「洗白」，遭官方禁演。（取自微博）

以女子監獄及女受刑人為主軸的國片「陽光女子合唱團」，在台灣創下票房紀錄，但原定5月30日公映的中國電影「監獄來的媽媽」，卻因為由真實案件女犯人親自演出，被指為殺人犯「洗白」，使這部獲得國外獎項的電影陷入輿論風波。上海市電影局21日通報，該片在申請備案立項及報審過程中存在違規行為，因此停止該片上映。

綜合中國和香港媒體報導，上海市電影局表示，近期收到市民檢舉，「監獄來的媽媽」於2021年7月備案立項，但初步查核發現，該片在申請備案立項及報審過程中存在違規行為，因此停止該片上映，並依據「電影產業促進法」等相關法律法規，進行嚴肅查處。

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據報導，「監獄來的媽媽」以女主角趙簫泓個人真實經歷為藍本，講述陝西省一名女性因反抗家暴失手殺夫、服刑10年後出獄重建親情的故事，並以「真實故事改編」及「本人真實出演」作宣傳賣點。

然而，有網友查閱法院判決書後，指稱電影嚴重失實，並有「美化犯罪」嫌疑，事件迅速發酵。

法院判決書指出，真實案件中的趙曉紅（即趙簫泓）於2009年4月與丈夫張勃因瑣事爭執時，持水果刀刺入張勃主動脈致其死亡。法院認定其「傷害他人身體健康的犯罪故意明顯」，裁定罪名為「故意傷害罪」，判處入獄15年，經兩次減刑後服刑11年獲釋。

值得注意的是，判決內容並未認定存在長期家暴情節，案件亦無相關報警紀錄及驗傷報告，多名證人均形容夫妻感情「很好」或「較好」，連趙曉紅本人上訴時亦承認婚後感情尚可。

然而，電影卻將女主角的刑期改寫為10年，並以「反抗家暴過失殺人」重新包裝案情。網友指出，15年有期徒刑是中國刑法單項罪名的最高上限，通常用於情節特別惡劣的嚴重罪行，電影為女主「減刑」的作法，被視為刻意淡化其罪行。

另外，據網友推算時間線，該片拍攝期間與趙曉紅的服刑期，及出獄後「剝奪政治權利」執行期高度重疊。導演秦曉宇及製片人宣稱，已取得司法部批准在陝西女子監獄實景拍攝，但實際上劇組最初以拍攝「監獄教育改造紀錄片」名義申請進入，事後卻將素材用於製作商業故事片，被指「騙批」。

此外，中國法律明文規定，被剝奪政治權利的罪犯，「不得出版、製作、發行書籍、音像製品」。趙簫泓在執行期間主演商業電影，並參與盈利性發行，涉嫌違法。

目前，趙簫泓的社群平台帳號已顯示「被禁止關注」，帳號內容亦全數清空。5月19日，國家電影局工作人員確認，已關注相關情況，並正在跟進處理。製片方亦透露，正與上海市電影局協商調整上映日期，原定檔期或將生變。

公開資料顯示，「監獄來的媽媽」於2021年在上海備案，2025年9月在西班牙聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）國際電影節舉行全球首映，趙簫泓更憑此奪得最佳主角銀貝殼獎。

中國女星姚晨也捲入這場風暴。她在10日母親節於「微博」轉發該片預告片，讚揚主角「把自己活成了一束光」。但隨着判決書曝光及輿論質疑升溫，姚晨17日刪除貼文。其後，姚晨工作室聲明稱，轉發源於對國產電影的關注，但對影片背景了解不足，「審慎自省」，並否認姚晨參與影片投資的傳言。

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