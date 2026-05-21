賣了20餘年！羅馬「性感神父月曆」本尊出面：我只是世俗男子

「羅馬月曆」主角加利齊亞（Giovanni Galizia），拿著以他為封面人物的月曆。（美聯社）

羅馬街頭常見一款賣了20多年的「性感神父月曆」，以身著神職人員服飾的年輕、帥氣男子為主角，一直是許多觀光客在梵蒂岡旅遊會購買的伴手禮。然而，義大利媒體最近揭露，月曆常見的一名封面人物，其實只是世俗男子，從未當過神父。

這款月曆正式名稱為「羅馬月曆」（Calendario Romano），每年收錄12張男子黑白肖像，大多為身穿神職人員服飾，許多月曆上的主角都一再重複刊登，而過去23期的月曆，許多都是以名為加利齊亞（Giovanni Galizia）的男子為封面人物。但是加利齊亞近日受訪坦言，他並不是神父，也從未當過神父。他其實是一家西班牙航空公司的空服員。

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美聯社21日報導，現年39歲的加利齊亞20日接受美聯社訪問，談到當初拍「性感神父」照，是17歲時透過朋友介紹，由攝影師帕齊（Piero Pazzi）拍下那張照片。照片呈現他身上穿著有神父服飾最典型的「羅馬領」，站在家鄉巴勒摩（Palermo）一座教堂的花崗岩牆前，露出一抹微笑。

加利齊亞說，那抹微笑，「是一名小孩難為情的笑容」，因為當時朋友們站在他面前，看他打扮成神父模樣，笑成一團。

他表示，當年拍那張照片只是一場嬉鬧，對他的人生並沒有直接影響，直到羅馬媒體「共和報」（La Repubblica）本週披露，這款「性感神父月曆」，或許更應該稱為「假神父月曆」，引起全國關注。加利齊亞說，他只認識月曆中另一名主角，該名法國人也不是神父。

這款月曆與梵蒂岡無關，梵蒂岡也拒絕評論此事。帕齊表示，已發行的2027年版月曆中，至少三分之一的人物確實是神父，但是他未提供細節。

加利齊亞認為，照片描繪神職人員是一種藝術的傳統，就像觀眾看涉及神父的電視劇，也不會以為演員真的是神職人員。他也不懂為何會被詮釋成「性感」，這並非重點。他說，人們容易把美和性感混為一談，在今日高度性化的世界，美似乎只能透過性感來表達。

不過，他說，「我很感謝這樣的看法，視為一種稱讚，畢竟要穿著神父裝扮還能讓人覺得性感，不是容易的事」。

20日在羅馬街頭攤販賣的「羅馬月曆」。（美聯社）

加利齊亞（Giovanni Galizia）20日接受訪問。（美聯社）

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