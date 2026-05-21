避免俄羅斯干擾飛行路線 波蘭防長：烏國使用無人機應更精確

在烏克蘭哈爾科夫州前線，一名烏克蘭士兵向俄軍陣地發射無人機。（美聯社）

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）21日表示，烏克蘭在使用無人機上必須非常精確，以避免其無人機的飛行路線遭俄羅斯干擾。波羅的海三國此前已發生一系列烏國無人機侵犯領空事件。

科西尼亞克-卡梅什在波羅的海三國之一的愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）記者會上說：「烏克蘭（在使用無人機上）當然必須更加精確，以避免招致俄羅斯挑釁。我們的領土…不應受到侵犯，也不應受到威脅。」

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立陶宛首都維爾紐斯20日早上一度疑因有無人機入侵而發布空襲警報，軍方啟動北大西洋公約組織（NATO）空中警戒機制因應。

19日中午左右，1架無人機從俄羅斯方向進入愛沙尼亞東南部空域，被執行波羅的海空中警戒任務的北約戰機發射飛彈擊落。烏克蘭指控俄羅斯利用電子戰將其無人機導向波羅的海區域，並向愛沙尼亞與其他波羅的海國家致歉。

此外，烏克蘭無人機本月7日闖入拉脫維亞領空，則引發當地政壇動盪，拉國總理希林娜（Evika Silina）以回應不力逼退國防部長斯普魯茲（Andris Spruds），斯普魯茲所屬的政黨隨後退出聯合政府，導致聯合政府失去國會多數席次，希林娜14日宣布請辭。

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