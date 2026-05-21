為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    避免俄羅斯干擾飛行路線 波蘭防長：烏國使用無人機應更精確

    2026/05/21 16:51 編譯張沛元／綜合報導
    在烏克蘭哈爾科夫州前線，一名烏克蘭士兵向俄軍陣地發射無人機。（美聯社）

    在烏克蘭哈爾科夫州前線，一名烏克蘭士兵向俄軍陣地發射無人機。（美聯社）

    波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）21日表示，烏克蘭在使用無人機上必須非常精確，以避免其無人機的飛行路線遭俄羅斯干擾。波羅的海三國此前已發生一系列烏國無人機侵犯領空事件。

    科西尼亞克-卡梅什在波羅的海三國之一的愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）記者會上說：「烏克蘭（在使用無人機上）當然必須更加精確，以避免招致俄羅斯挑釁。我們的領土…不應受到侵犯，也不應受到威脅。」

    立陶宛首都維爾紐斯20日早上一度疑因有無人機入侵而發布空襲警報，軍方啟動北大西洋公約組織（NATO）空中警戒機制因應。

    19日中午左右，1架無人機從俄羅斯方向進入愛沙尼亞東南部空域，被執行波羅的海空中警戒任務的北約戰機發射飛彈擊落。烏克蘭指控俄羅斯利用電子戰將其無人機導向波羅的海區域，並向愛沙尼亞與其他波羅的海國家致歉。

    此外，烏克蘭無人機本月7日闖入拉脫維亞領空，則引發當地政壇動盪，拉國總理希林娜（Evika Silina）以回應不力逼退國防部長斯普魯茲（Andris Spruds），斯普魯茲所屬的政黨隨後退出聯合政府，導致聯合政府失去國會多數席次，希林娜14日宣布請辭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播