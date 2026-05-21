勿低估古巴！卡斯楚流亡女兒受訪 警告美軍若進攻將致「浴血之戰」

圖為1960年卡斯楚在聯合國大會發表演説。（美聯社）

統治古巴49年、古巴共產黨創始人卡斯楚（Fidel Castro）流亡美國的女兒費南德茲（Alina Fernández）接受專訪時表示，川普政府恐低估了古巴政府的防衛能力。她警告，美方若發動軍事行動意圖推翻古巴政權，非但無法輕易取勝，更將為當地平民帶來巨大的痛苦與流血災難。

據《CNN》報導，現居邁阿密、長期反共的費南德茲指出，古巴人被告知「即將面臨入侵」並非新鮮事，事實上，古巴人在過去67年來，一直處於被入侵的威脅或備戰狀態中。費南德茲表示：「我敢肯定他們（古巴政府）早有準備，雖然我不知道他們會如何應對。」

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古巴現任總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）先前曾警告，美國任何對古巴的軍事襲擊都將導致「浴血之戰」，費南德茲對此說法表示認同。她坦言，這類威權政權往往會將平民推上戰爭最前線，即使政權最終更迭，這段過程也將是極其痛苦的代價。

現年70多歲的費南德茲，也是獨裁者卡斯楚的私生女。她回憶童年時，對卡斯楚的第一印象，是電視上沒完沒了的演講，當時她與同齡人甚至會在電視前祈禱演講趕快結束，好讓她們能觀看卡通；後來她才知道，這位時常在深夜造訪其母親（卡斯楚的情婦）住所的男子，正是她的親生父親。

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