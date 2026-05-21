距離歐盟差一步？德國總理提議烏克蘭成為準成員國

德國總理梅爾茨提議，在烏克蘭完成漫長的正式入盟程序期間，讓其成為歐盟的準成員國。（歐新社）

《法新社》21日報導德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）提議，在烏克蘭完成漫長的正式入盟程序期間讓其成為歐盟的準成員國，不享有投票權。

根據《法新社》報導，梅爾茨上個月首次與歐盟同行提出該計畫，允許烏克蘭領導人出席歐盟峰會，但無權投票。烏克蘭將在歐盟執委會的高層會議上擁有1名代表，並在歐洲議會擔任無投票權的成員。

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梅爾茨在致歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）的信中概述該提議，稱歐盟的互助條款將適用於烏克蘭，烏克蘭還可以從歐盟預算中受益。

梅爾茨表示，鑑於無數障礙以及批准程序的政治複雜性，顯然無法在短期內完成烏克蘭的入盟進程。而他設想的政治解決方案，能夠立即大幅拉近烏克蘭與歐盟及其核心機構的距離。

梅爾茨強調，他仍希望烏克蘭最終能成為正式成員，並呼籲立即啟動所有談判領域。

值得注意的是，梅爾茨的方案可能遭烏克蘭質疑。烏克蘭迫切希望保持加入歐盟的勢頭，並擔心任何提出的過渡方案都會使其陷入兩難的境地。

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