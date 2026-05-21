為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國女疑地鐵逃票！「霸氣」港女1招死守閘門 破萬網友狂讚

    2026/05/21 14:26 即時新聞／綜合報導
    香港女網友爆料，在香港地鐵驗票閘門被中國女子尾隨，疑企圖逃票。（擷取自ljoy125@Threads）

    香港女網友爆料，在香港地鐵驗票閘門被中國女子尾隨，疑企圖逃票。（擷取自ljoy125@Threads）

    香港社群平台近日熱議一段影片，一名香港網友爆料，日前搭港鐵進驗票閘門時，疑遭一名中國女子緊隨其後，企圖逃票。該網友機警發現後，即刻啟動「防禦機制」，使出「不動如山」招式，死守閘門，中國女子當場被閘門擋下，神情極度尷尬，只能握著手機在閘門感應器上凌空比劃，佯裝感應失敗。

    綜合港媒報導，該名香港女網民在社交平台發布事發影片，直呼整個過程「好過份」。面對該中國女子被閘門擋下後的「演技」，女網友不客氣以廣東話當場斥責，中國女子與同伴雖不斷用普通話辯解，稱「掃了一次，沒跟過去」，仍無法獲得女網友相信。期間，有其他熱心乘客上前，以為閘門感應故障想幫忙，女網友則大聲踢爆真相。

    事件引發逾萬網友關注，大批留言讚女網友「霸氣」，「做得好好」；不少留言則認為新型驗票閘門關門太慢，類似情況已成常態，還有留言呼籲「不如探討下職員只捉本地人問題」。另有多名「苦主」分享防範秘笈，建議過閘門後應停頓一兩秒以防「被貼」。根據港鐵法例，若乘客在重型鐵路系統被發現逃票，須繳交港幣1000元（約新台幣4083元）的附加費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播