中國女疑地鐵逃票！「霸氣」港女1招死守閘門 破萬網友狂讚

香港女網友爆料，在香港地鐵驗票閘門被中國女子尾隨，疑企圖逃票。（擷取自ljoy125@Threads）

香港社群平台近日熱議一段影片，一名香港網友爆料，日前搭港鐵進驗票閘門時，疑遭一名中國女子緊隨其後，企圖逃票。該網友機警發現後，即刻啟動「防禦機制」，使出「不動如山」招式，死守閘門，中國女子當場被閘門擋下，神情極度尷尬，只能握著手機在閘門感應器上凌空比劃，佯裝感應失敗。

綜合港媒報導，該名香港女網民在社交平台發布事發影片，直呼整個過程「好過份」。面對該中國女子被閘門擋下後的「演技」，女網友不客氣以廣東話當場斥責，中國女子與同伴雖不斷用普通話辯解，稱「掃了一次，沒跟過去」，仍無法獲得女網友相信。期間，有其他熱心乘客上前，以為閘門感應故障想幫忙，女網友則大聲踢爆真相。

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事件引發逾萬網友關注，大批留言讚女網友「霸氣」，「做得好好」；不少留言則認為新型驗票閘門關門太慢，類似情況已成常態，還有留言呼籲「不如探討下職員只捉本地人問題」。另有多名「苦主」分享防範秘笈，建議過閘門後應停頓一兩秒以防「被貼」。根據港鐵法例，若乘客在重型鐵路系統被發現逃票，須繳交港幣1000元（約新台幣4083元）的附加費。

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