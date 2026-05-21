日本神奈川警署被人潑灑「不明液體」 6名警察眼喉疼痛送醫

日本神奈川警署被人潑灑「不明液體」 6名警察眼喉疼痛送醫2026/05/21 14:04 即時新聞／綜合報導
今（21）日凌晨，一名41歲男子闖入神奈川縣平塚警察署並潑灑不明液體，導致6名警察身體不適送醫。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）
位於日本神奈川縣的平塚警察署，今（21）日凌晨突然遭一名41歲男子闖入並潑灑不明液體，導致6名警察眼睛、喉嚨等部位出現疼痛症狀，隨後被緊急送醫。犯案男子當場被警方制伏，目前正在調查他的犯案動機及液體成分。
綜合日媒報導，這起襲警事件發生在今日凌晨3點多，一名住在神奈川縣平塚市、職業不詳的41歲男子石橋光明，手持數個類似寶特瓶、約650毫升的容器，從平塚警察署正門進入內部後，立即朝1樓櫃台附近潑灑容器內的透明液體。
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警方回憶，6名在現場執勤的同仁躲閃不及，被液體波到後出現身體立即出現不適反應，所幸送醫檢查後無生命危險，至於容器中的液體已被送去化驗調查。
目前石橋光明已被警方逮捕，警方初步推測他的犯案動機，可能是對警方抱有某種不滿，因此也將妨害公務嫌疑納入偵辦方向。
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