川普剛走普廷就來！外媒揭中國接待2位總統氛圍「明顯不同」

示意圖，圖為俄羅斯莫斯科一家禮品店展出的傳統俄羅斯娃娃，上面印有三國領導人照片。（歐新社）

美國總統川普前腳剛走，俄羅斯總統普廷就抵達北京。在當前國際秩序重組、俄烏戰爭長期化及中美競爭升級的敏感時機，北京在短短一週內罕見連續接待華府與莫斯科的領導人。外媒指出，在高度講究政治象徵的中國外交體系中，這兩場訪問雖然排場隆重，但北京對這兩位元首的接待氛圍、實質內容卻呈現「明顯不同」，充分暴露了中國的權謀與地緣政治密碼。

川普享「特殊禮遇」 實質議題各說各話

根據英國廣播公司（BBC）報導，川普於5月13日至15日展開重返白宮後的首次正式訪華。面對這名最重要也最危險的對手，北京給足了面子，祭出高規格的「隆重」接待。中國國家主席習近平不僅帶川普遊覽天壇、中南海前皇家園林，還特意強調「這裡很少對外開放」，試圖以「特殊禮遇」與個人化安排來緩和緊繃的中美關係。

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然而，這場看似華麗的訪問，在涉及關鍵議題時卻顯得極其謹慎。不論是台灣問題、關稅、科技限制還是供應鏈，中美雙方宛如兩條平行線，最終不僅沒有發表任何詳盡的聯合聲明，僅各自發表了相對空洞、簡短的會後通報。學者分析，川普與習近平之間，更多的是一種謹慎管理競爭、控制風險的「交易型關係」。

普廷大陣仗茶敘 47頁聲明劍指美國霸權

相較於川普訪華更強調「演給外界看」的儀式感，5月20日抵京的普廷，則突顯出與習近平長期戰略夥伴的「工作關係」與個人互信。普廷此行不僅帶了高達39人的龐大代表團，克里姆林宮更透露，兩人在正式宴會後安排了每方僅限4人參加的「密室茶敘」，以極度信任、保密且坦誠的方式，探討最緊迫的國際熱點問題。

更關鍵的是，會後中俄雙方大動作簽署見證了20項合作文件，並共同發表兩份、高達47頁的聯合聲明。這兩份具有強烈政治意味的聲明《關於進一步加強全面戰略、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》，以及《關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合宣言》，不僅高調倡導「多極世界」，更擺明聯手反對西方主導的國際秩序。

北京大玩「恐怖平衡」 專家：塑造穩定大國假象

歐洲對外關係委員會（ECFR）亞洲項目主任馬安洲（Andrew Small）指出，川普與普廷的訪問形成了鮮明對比，一個是罕見來訪的隆重排場，另一個則是頻繁會面、切實合作的緊密夥伴。美國布魯金斯學會資深研究員金沛雅則認為，即便不看中俄聲明的具體內容，其象徵意義也已經非常重要，釋放出「中俄夥伴關係依然穩固且制度化」的強烈訊號。

報導最後指出，在美國國內政治極化、歐洲深陷烏克蘭戰爭安全壓力之際，北京正試圖透過「前後腳」接待美俄元首的舞台，向外界塑造一個「穩定、自信、可預測」的大國形象。雖然中俄關係在俄烏戰爭爆發4年後、面臨西方制裁的背景下日益緊密，但北京至今仍小心翼翼地維持平衡，固守「不結盟、不對抗、不針對第三方」的底線，避免與美國徹底決裂。

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