俄戰機在黑海上空攔截英偵察機 英國防大臣譴責俄羅斯

英國國防部近日表示，2架俄羅斯戰機上個月在黑海上空反覆且危險地攔截1架英國「鉚接」偵察機。圖為「鉚接」偵察機。（路透）

英國國防部近日表示，2架俄羅斯戰機上個月在黑海上空反覆且危險地攔截1架未攜帶武器的英國皇家空軍偵察機，並譴責俄羅斯行為。

根據英國廣播公司（BBC）報導，英國國防部指出，1架英國「鉚接」（Rivet Joint）偵察機執行例行國際飛行任務，以協助維護北約東翼安全時，遭到俄羅斯戰鬥機攔截。

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1架俄羅斯Su-35戰鬥機接近英國偵察機，距離近到足以觸發其緊急系統，使其自動駕駛系統失效。1架Su-27戰鬥機6次從英國偵察機前方掠過，最近一次距離機頭僅6公尺。

英國國防大臣希利（John Healey）譴責這起空中攔截事件，稱此事再次表明俄羅斯飛行員對在國際空域飛行的非武裝飛機採取危險且不可接受的行為。

希利聲稱，俄羅斯戰鬥機的行為造成嚴重的事故風險，並可能導致局勢升級。他還強調，此事件不會動搖英國捍衛北約、盟友和自身利益免受俄羅斯侵略的決心。

英國國防部和外交部已呼籲俄羅斯大使館譴責此事件。

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