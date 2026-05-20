消失22年再現身 座頭鯨1萬5100公里旅程創紀錄

研究人員根據鯨魚尾鰭腹面辨識出在澳洲、巴西出現的同一隻座頭鯨。（美聯社）

一隻2003年在巴西外海被首次捕捉到身影的座頭鯨，22年後現身澳洲昆士蘭外海，和牠上一次被目擊地點相距1萬5100公里，創下歷來所知同一隻座頭鯨2次目擊距離最遠的紀錄。另一隻鯨魚則是從澳洲經過1萬4000多公里，多年後在巴西外海再次被目擊。這2隻鯨魚的目擊紀錄顯示，兩地鯨群罕見的雙向交流。

英國衛報20日報導，這隻座頭鯨2003年在巴西東北部巴伊亞州（Bahia）外海的阿布羅約斯灘海域（Abrolhos Bank）首次被拍攝到身影，該海域為重要的座頭鯨繁殖區；去年9月，牠在昆士蘭外海的荷維灣（Hervey Bay）再次被目擊，兩地相距約15100公里。

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20日在英國《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊發表這份研究報告共同作者、澳洲格里菲斯大學博士候選人史塔克（Stephanie Stack）指出，「拍到一隻經過這麼遠距離的鯨魚，非常令人驚奇，之前未曾發生過」。她說，這隻鯨魚「已經有22年都沒被目擊，這一點本身就很了不起」。

研究人員是從讓公民科學家上傳鯨豚目擊影像的平台「快樂鯨豚」（Happywhale），發現這隻鯨魚的目擊影像，該平台利用人工智慧演算法，根據鯨魚尾鰭腹面（fluke）辨識每一隻個體。史塔克解釋，每一隻座頭鯨的該部位都獨一無二，「就像人類的指紋」，可根據形狀、黑白斑紋形式以及疤痕等特徵辨識。

這份研究還記錄另一隻座頭鯨，2007年在荷維灣被目擊，下一次再目擊到是2013年，出現在同海域；6年後，在巴西聖保羅外海被發現，距離澳洲目擊地點也有大約1萬4200公里。

研究人員表示，這2隻座頭鯨的目擊，是首次記錄到巴西和澳洲東部座頭鯨繁殖區之間的雙向交流，再次目擊到的時間相隔6年和22年，意味著這種情況相當罕見，可能是一生僅一次的事件，而非固定遷徙路線的改變。

不過，史塔克說，根據影像辨識研究的缺點在於，研究人員只有「兩個點」，只知道從哪裡開始、最後到了哪裡，不知道中間發生了什麼事。她說，這些鯨魚實際游過的距離，可能比兩地直線距離遠得多，牠們前往目的地的路線也不清楚。

在澳洲、巴西兩處繁殖地之間創下最遠旅程紀錄的座頭鯨。（美聯社）

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