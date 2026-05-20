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    首頁 > 國際

    川普覬覦格陵蘭 特使到訪鼓吹獨立

    2026/05/20 23:19 中央社
    美國格陵蘭特使藍德瑞（Jeff Landry，左）正在格陵蘭首府努克訪問。（路透檔案照）

    美國格陵蘭特使藍德瑞（Jeff Landry，左）正在格陵蘭首府努克訪問。（路透檔案照）

    美國的格陵蘭特使藍德瑞正在格陵蘭首府努克訪問，他在媒體今天刊登的專訪中，鼓動格陵蘭的獨立夢。格陵蘭這座北極島嶼是丹麥的自治領地，受美國總統川普覬覦。

    法新社報導，儘管民調顯示，多數格陵蘭人偏好終有一天能脫離丹麥獨立，但由於許多議題尚未解決，尤其是該島的經濟高度依賴丹麥，政府沒有立即推動獨立的計畫。

    身兼美國路易斯安那州州長的藍德瑞（Jeff Landry）則對格陵蘭「鞍山週報」（Sermitsiaq）說：「我認為有一些很棒的機會，真的能讓格陵蘭人從依賴轉向獨立。」

    「我認為，美國總統希望看到這個國家實現經濟獨立。而且我認為這裡有這個可能。」

    川普（Donald Trump）多次堅稱，出於國安考量，華府必須控制格陵蘭。今年1月，川普才撤回奪取該島的威脅，美國、丹麥、格陵蘭已成立工作小組來處理他關切的問題。

    藍德瑞17日抵達努克（Nuuk），但並非受官方邀請訪問格陵蘭，他的出現在島上引發爭議。

    隔天藍德瑞與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）會晤，尼爾森形容這是一次「禮貌性訪問」，但在主要議題上未取得進展。

    格陵蘭外交部長艾格德（Mute Egede）也出席會談，會後他對媒體表示：「我們有我們的紅線。」

    藍德瑞在接受鞍山週報專訪時則回應道：「我方的線只有一條，那就是紅、白、藍線（美國國旗的顏色）。」

    「總統決心確保西半球各國擁有恰當的安全措施與經濟機會，來創造並強化與美國的關係。」

    「現在的問題是，你們是否希望格陵蘭更獨立、更自主、讓你們的孩子有更多機會、有更好的醫療？」

    藍德瑞並表示，訪問結束後將向川普匯報。

    格陵蘭和丹麥官員多次強調，格陵蘭的未來只能由格陵蘭自己決定。

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