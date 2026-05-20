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    首頁 > 國際

    不只波蘭、德國 美將削減歐洲整體駐軍規模 范斯：非壞事

    2026/05/20 22:54 編譯管淑平／綜合報導
    美國副總統范斯19日出席記者會。（歐新社）

    美國副總統范斯19日出席記者會。（歐新社）

    美國五角大廈19日表示，將削減美國在歐洲駐軍人數，減少一個旅級戰鬥部隊，減至2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭之前的水準。五角大廈和副總統范斯都表示，這項決定將鼓勵歐洲為自身防禦承擔更大責任。

    金融時報、法新社報導，美國戰爭部（國防部）在聲明中宣布，將把駐紮歐洲的旅級戰鬥部隊（BCT），從4個減少到3個；根據美國國會研究報告，一個旅級作戰部隊約有4000到4700名官兵。

    這是川普政府施壓歐洲盟邦，承擔更多軍事防衛責任的最新動作。上週傳出美國取消原定輪調派駐波蘭的4000名部隊部署計畫，本月初五角大廈也宣佈減少在德國駐軍。

    五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）19日表示，延後波蘭部署行動為暫時性，是削減整體駐歐洲旅級戰鬥部隊規模之決定的結果；「最終部署規模」將根據「對美國戰略和作戰需求的進一步評估，以及我國盟邦對歐洲防禦貢獻能力而定」。

    美國在俄羅斯2014年吞併烏克蘭克里米亞島後，增派部隊駐紮歐洲，2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭後，又進一步加派兵力。

    美國副總統范斯19日稍早表示，美國在討論的並非將所有美軍撤離歐洲，而是以最符合美國安全利益的方式，調整軍力資源，「我不認為這對歐洲來說是壞事，這正鼓勵歐洲擔起更多責任」。五角大廈也表示，削減駐軍會鼓勵「北約盟邦為歐洲大陸防務承擔主要責任」，該部仍與華沙保持「密切聯繫」。

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